Χαλκίδα: Σοκάρει η άγρια δολοφονία 43χρονου από οικογενειακή φίλη

Η 39χρονη φέρεται να παρενοχλούσε ερωτικά το θύμα και το γνώριζε ο σύζυγος της που ήταν φίλος με τον 43χρονο.

Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 43χρονου στη Χαλκίδα και μάλιστα μπροστά στα μάτια της γυναίκας του που παρακολούθησε το έγκλημα από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Θύτης μια 39χρονη γυναίκα η οποία τον πλησίασε και τον μαχαίρωσε πισώπλατα, ενώ αυτός κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητο του.

Η 39χρόνη κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας και μέχρι στιγμής φέρεται να μην έχει ομολογήσει την πράξη της, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ και δείχνοντας να μην έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε.

Το μόνο που ζητάει είναι να προστατευτούν τα ανήλικα παιδιά της ενώ ούτε στον δικηγόρο της έχει δώσει εξηγήσεις και λεπτομέρειες για το πως έγινε η δολοφονία του 43χρονου. Ο σύζυγος της 39χρόνης έδωσε το πρωί κατάθεση στην αστυνομία δηλώνει συγκλονισμένος από την πράξη της γυναίκας του και επίσης δήλωσε πως γνώριζε για τις παρενοχλήσεις της γυναίκας του προς τον οικογενειακό του φίλο αλλά δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε στο σημείο να του επιτεθεί και να τον σκοτώσει.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν πως η γυναίκα είχε σχεδιάσει την θανάσιμη επίθεση καθώς του επιτέθηκε με δύο μαχαίρια: τη μία φορά την ώρα που εκείνος έμπαινε στο αμάξι του ώστε να πάει στη δουλειά του και στη συνέχεια φαίνεται πως ο άντρας αιμόφυρτος προσπάθησε να ξεφύγει αλλά λίγα μέτρα πιο πέρα του επιτέθηκε ξανά με το δεύτερο μαχαίρι και του προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα.

