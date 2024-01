Αθλητικά

Super League: Θεαματικό “come back” της Λαμίας κατά της Κηφισιάς (εικόνες)

Αναλυτικά στιγμιότυπα, στατιστικά και εικόνες από την αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Super League.

O Kαρλίτος επέστρεψε με γκολ στο αρχικό σχήμα της Λαμίας, με την ομάδα της Φθιώτιδας να κάνει την ανατροπή και επικρατεί με το εμφατικό 4-1 επί της Κηφισιάς στο «Αθανάσιος Διάκος», στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 19ης αγωνιστικής3 της Super League.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου αντέδρασε άμεσα μετά το «χαστούκι» που δέχτηκε στην έδρα της από τον Πανσερραϊκό την περασμένη αγωνιστική (0-2) και παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ από το γκολ του Λαντρ (12), «απάντησε» με τέσσερα γκολ (23΄ Σιμόν, 39΄ Μαρτίνεθ, 56΄ Καρλίτος, 87΄ Μάλτσι).

Το ματς στο «Αθανάσιος Διάκος» ξεκίνησε με τις ιδανικότερες συνθήκες για την Κηφισιά. Στην πρώτη της επίσκεψη στα καρέ της Λαμίας, στο 12΄, η ομάδα του Ντέιβιντ Νίλσεν προηγήθηκε με το σουτ του κεντρικού αμυντικού Λόικ Λαντρ από το ύψος της μικρής περιοχής.

Η Λαμία βρέθηκε από νωρίς με την «πλάτη στον τοίχο», παρ΄ όλα αυτά σήμερα κατάφερε ν΄ αντιδράσει άμεσα και πριν κλείσει το ημίχρονο οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου είχαν φέρει τα πάνω κάτω.

Στο 23΄ ο Σιμόν έπιασε το δυνατό σουτ αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο πόδι αμυντικού της Κηφισιάς κι άλλαξε όσο χρειαζόταν πορεία για να αιφνιδιάσει τον Αναγνωστόπουλο (1-1).

Η ολική ανατροπή ήρθε για τους γηπεδούχους στο 39΄ με το πλασέ του Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός «έφυγε» πίσω από την άμυνα των φιλοξενούμενων κι έστειλε τη μπάλά στα δίχτυα, με την φάση να εξετάζεται και στο VAR, χωρίς ν΄ αλλάζει κάτι.

Το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε στο 56΄, όταν ο Καρλίτος τιμώρησε παραδειγματικά το παιδικό λάθος του Πέιου (εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή της ομάδας του δίνοντας την μπάλα στον Ισπανό επιθετικό), πλασάροντας υποδειγματικά τον Αναγνωστόπουλο (3-1).

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 87΄ ο Μάλτσι, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

Κίτρινες: Νούνιες - Σολόα Φακούντο

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμαράλ, Σιμόν, Παπαδόπουλος, Τζανεετόπουλος, Νούνιες (84΄ Στάνκο), Τζανδάρης, Τσιλούλης, Ακούνια (70΄ Φερέιρα), Μαρτίνεθ (70΄ Τόσιτς), Καρλίτος (84΄ Μάλτσι)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Νίλσεν): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Τεϊσέιρα, Μιλίσεβιτς, Λαντρ, Πέιος (61΄ Σολόα Φακούντο), Οζέγκοβιτς, Ιπαλίπο (81΄ Ίλιεφ), Μασούρας (46΄ Μπαρμπόσα Σάντος), Μπιφουμά, Τεττέη

