Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Πανσερραϊκός: Νίκη χρυσάφι… για τα “λιοντάρια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το ίδιο σκορ που πέρασε από το «Αθανάσιος Διάκος», η νίκη για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία στους «Ζωσιμάδες».

-

Μία εβδομάδα μετά το «Αθανάσιος Διάκος» (2-0 τη Λαμία), ο Πανσερραϊκός του Πάμπλο Γκαρσία «άλωσε» και τους «Ζωσιμάδες» (2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα), με το δεύτερο σερί «διπλό» να στέλνει τα «Λιοντάρια» στην 9η θέση και στο -5 από την 6η θέση που κατέχει ο Αστέρας Τρίπολης (παίζει την Κυριακή με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό).

Οι Σερραίοι, σε σχέση με τη νίκη της περασμένης Κυριακής (13/01), απόψε «καθάρισαν» πολύ πιο εύκολα το ματς. Με δύο γκολ του 30χρονου Ισπανού επιθετικού, Χεφτέ Μπετανκόρ, σε διάστημα έξι λεπτών (11΄-16΄) οι φιλοξενούμενοι πήραν τεράστιο προβάδισμα και παρά την πίεση που δέχτηκαν στο δεύτερο μέρος άντεξαν, έχοντας και ως «σύμμαχο» την τύχη στην φάση του 79ου λεπτού με το δοκάρι του Μπάλαν.

Ο ΠΑΣ μετά τη συντριβή της Τούμπας (4-0 από τον ΠΑΟΚ) γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα, η οποία σαφώς και «πόνεσε» περισσότερο μιας και δεν επέτρεψε στο συγκρότημα του Μιχάλη Γρηγορίου να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση, την οποία «μοιράζεται» με την Κηφισιά.

Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να αιφνιδιάσει στο μέγιστο βαθμό τους γηπεδούχους. Αρχικά στο 11΄, όταν ο Μπετανκόρ πήρε το «ριμπάουντ» από την προσωρινή απόκρουση του Κλέιμαν σε σουτ του Στάικου (η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι) και με κεφαλιά «έγραψε» το 1-0 και στη συνέχεια στο 16΄ με τον ίδιο παίκτη να «κρεμά» τον γκολκίπερ του ΠΑΣ που είχε βρει έξω από την περιοχή του (2-0).

Προσπάθησε ο «Αγιαξ της Ηπείρου», κυρίως στο β΄ μέρος, να μειώσει για να ξαναμπεί στο ματς, αλλά δεν τα κατάφερε. Πλησίασε πολύ στο γκολ στο 48΄, όταν ο Χόβαν έκανε σπουδαία απόκρουση στο σουτ του Κόντε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Τζίμας έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή με τη μπάλα να σταματά στα σώματα αμυντικών του Πανσερραϊκού.

Η μεγαλύτερη, όμως, ευκαιρία για τους Γιαννιώτες σημειώθηκε στο 79΄, όταν ο Μπάλαν με βολέ μέσα από την περιοχή σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Χόβαν. Πέντε λεπτά μετά, ο Κλέιμαν είπε «όχι» στον Άλεξιτς, ενώ στη συνέχεια της φάσης το νέο σουτ του Στάικου κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: Εραμούσπε, Τζίνο, Τζίμας, Παμλίδης - Ουάρντα, Δεληγιαννίδης, Ντανκερλούι

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης (60΄ Κιάκος), Εραμούσπε, Παντελάκης, Καραχάλιος (60΄ Ριένστρα), Τζίνο, Λέο (46΄ Τζίμας), Παμλίδης, Ροσέρο (82΄ Έφορντ), Κόντε (61΄ Μπάλαν)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Θυμιάνης, Μπέργκστρομ, Διαμαντής, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Μορέιρα, Τόμας (89΄ Μούργος), Ουάρντα

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεφωνική απάτη: Πήγε να πάρει τα λεφτά και βρέθηκε με χειροπέδες

Χαλκίδα: Σοκάρει η άγρια δολοφονία 43χρονου από οικογενειακή φίλη

Κακοκαιρία – ΗΠΑ: Χάος και δεκάδες νεκροί