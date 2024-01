Αθλητικά

ΟΦΗ – Παναιτωλικός: Επιτέλους νίκη για τους Κρητικούς

Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τρίποντο για πρώτη φορά μετά τις 2 Οκτώβρη και την νίκη επί της ΑΕΚ.

Την πρώτη του νίκη μετά τις 2 Οκτωβρίου (2-0 την ΑΕΚ) πανηγύρισε απόψε ο ΟΦΗ στην Κρήτη με το 1-0 επί του Παναιτωλικού, στο τρίτο χρονικά ματς της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Το παιχνίδι στο «Θόδωρος Βαρδινογιάννης» κρίθηκε με το πέναλτι του Φελίπε στο 28ο λεπτό, παράβαση που καταλόγισε τρία λεπτά νωρίτερα ο διαιτητής Γκορτσίλας, μετά την ανατροπή του Τοράρινσον από τον Μπρούνο Ντουάρτε, με την μπάλα να βρίσκει και στο χέρι του Αργεντινού.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν στη συνέχεια να βγουν στην επίθεση, αλλά δεν είχαν «καθαρές» ευκαιρίες για να φτάσουν στην ισοφάριση, ενώ κι από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι έδωσαν περισσότερο βάρος στο πώς να μην δεχτούν γκολ, από το να «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις για να «κλειδώσουν» το «τρίποντο».

Η καλύτερη στιγμή του Παναιτωλικού στο ματς σημειώθηκε στο 82΄, όταν ο Χουάνπι βρήκε χώρο, εκτέλεσε εκτός περιοχής με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα της και χωρίς «τρίποντο» εκτός έδρας, παρέμεινε στην προτελευταία θέση, ενώ οι Κρήτες ανέβηκαν στην 10η (20β. έναντι 14 του σημερινού τους αντιπάλου).

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας

Κίτρινες: Μεγιάδο - Μπρούνο Ντουάρτε, Λιάβας, Μαλής, Φρεντερίκο Ντουάρτε

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν (46΄ Σωτηρίου), Λάρσον, Βούρος, Μπρεσάν, Τοράρινσον, Μεγιάδο, Γκλάζερ, Αμπάντα (58΄ Αποστολάκης), Μπάκου (58΄ Μποσκέρα), Τοράλ (66΄ Νέιρα), Φελίπε (83΄ Ντικό)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Σίλβα, Μπρούνο Ντουάρτε (75΄ Μπακάκης), Μάλης, Μαυρίας, Χουάνπι, Πέρες (83΄ Τσιγγάρας), Χατζηθεοδωρίδης (46΄ Φρεντερίκο Ντουάρτε), Λιάβας, Σενγκέλια (65΄ Μπουζούκης), Καρέλης (65΄ Πέδρο)

