Αθλητικά

Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι: Στην παράταση κρίθηκε το θρίλερ… της τρίτης θέσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξης και κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες.

-

Το δεύτερο του εφετινό «διπλό» στην Α1 Ανδρών/Basket League, πανηγύρισε το Περιστέρι στο κλειστό «Δ. Τόφαλος». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πέρασε νικηφόρα με 81-75 στην παράταση (70-70κ.α.) από την έδρα του Προμηθέα, για την 15η αγωνιστική, πιάνοντας τους Αχαιούς με ρεκόρ 9-6 στην κατάταξη (υπερτερεί στην ισοβαθμία το Περιστέρι που ανέβηκε στην 3η θέση).

Το Περιστέρι εξαργύρωσε την κυριαρχία του στα ριμπάουντ στα 30 πρώτα λεπτά του αγώνα, αρνούμενο να χάσει το προβάδισμα, με τη λήξη της τρίτης περιόδου που το βρήκε στο +2 (46-48).

Ωστόσο, στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και με όπλο του την ευστοχία του από τα 6,75 πέτυχε την ανατροπή, γράφοντας στο 33΄ το 57-54, μετά από τρία κολλητά τρίποντα.

Ο Ουίλιαμς απάντησε από την ίδια θέση για το Περιστέρι, βοηθώντας τους φιλοξενούμενους να τρέξουν δικό τους επιμέρους σκορ 1-10 για το 58-64 στο 36΄, δείχνοντας αποφασισμένο για το «διπλό».

Το ξέσπασμα όμως του Ρέινολντς ήταν αρκετό για τους Αχαιούς, προκειμένου να επιστρέψουν και να... προσπεράσουν στα 42΄΄ για τη λήξη με 70-68, πριν ο Λοβ απαντήσει άμεσα για την ισοφάριση, με το σκορ να μένει αμετάβλητο στον υπολειπόμενο χρόνο και το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, το Περιστέρι ήταν πιο ψύχραιμο, είχε πιο καθαρό μυαλό σε άμυνα και επίθεση και με τον Ράγκλαντ να ευστοχεί από τα 6,75 στα 55΄΄ για τη λήξη, γράφτηκε το μη αναστρέψιμο 75-79...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κένι Ουίλιαμς με 17 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Τζο Ράγκλαντ. Από τους Αχαιούς ξεχώρισε ο Χάντερ Χέιλ με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-11, 25-29, 46-48, 70-70κ.α., 75-81 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσιμπούρης, Τσώνος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κάουαν 14 (3), Τζόουνς, Κόνιαρης 9 (3), Κόφι 15 (1), Καραγιαννίδης, Ρέινολντς 12 (2), Μπαζίνας, Πάπας, Στίβενς 2, Χέιλ 23 (3).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 13 (3), Ντάνγκουμπιτς 8 (2), Λοβ 6, Κασελάκης 8 (2), Τόμπσον 5 (4 ριμπάουντ), Μήτρου-Λονγκ 11 (2), Ξανθόπουλος, Πουλιανίτης 2, Ρένφρο 11, Ουίλιαμς 17 (2), Χουγκάζ, Ζούγρης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεφωνική απάτη: Πήγε να πάρει τα λεφτά και βρέθηκε με χειροπέδες

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μοτοσικλετιστή (βίντεο)

Κακοκαιρία – ΗΠΑ: Χάος και δεκάδες νεκροί