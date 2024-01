Κοινωνία

Γλυφάδα: Βγήκαν μαχαίρια... σε συμπλοκή ανηλίκων

Ένας ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, στην Γλυφάδα στην περιοχή της μαρίνας, λίγο πριν τις 23:00.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεκάδες ανήλικοι πήραν μέρος στη συμπλοκή, με αποτέλεσμα δυο εξ αυτών να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, καθώς ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, ο ένας ανήλικος φέρει τραύματα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από τον πατέρα του.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ανηλίκων στο οικείο Α.Τ.

