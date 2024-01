Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πρόσωπα τιμά στις 21 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα, 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι:

Πάντων των αγίων Μαρτύρων, «οίτινες εμαρτύρησαν από του χρόνου του Στεφάνου μέχρι της παρούσης ημέρας».

Μαξίμου του ομολογητού (†662), αναμορφωτού της εκκλησίας Ρωσίας.

Μαξίμου του Γραικού.

Ακύλα, Ευγενίου, Κανδίδου και Ουαλλεριανού

Αγνής και Νεοφύτου (†303-305).

Πατρόκλου.

Ζωσίμου επισκόπου Συρακούσης και Νεοφύτου του προσμοναρίου, του εν Βατοπεδίω.

Σήμερα 19 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι: Αγνή, Ευγένιος, Μάξιμος, Πάτροκλος, Πατροκλεία

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 17:35

Σελήνη 10.7 ημερών

Ο Μάξιμος ο ομολογητός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 από πλούσιους και ευγενείς γονείς. Πραγματοποίησε λαμπρές θεολογικές, φιλολογικές και φιλοσοφικές σπουδές. Για τα πνευματικά αλλά και τα διοικητικά του χαρίσματα προσελήφθη αρχιγραμματέας του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Παραιτήθηκε όμως γρήγορα για να υπερασπιστεί τις αλήθειες της πίστεώς του από την αίρεση των Μονοθελητών. Εκάρη μοναχός και άρχισε σκληρό και ανελέητο αγώνα κατά των αιρετικών. Στον αγώνα του αυτό συνάντησε πολλά εμπόδια, κυρίως από τον αυτοκράτορα Κώνστα, ο οποίος ήταν υπέρμαχος των Μονοθελητών και έφθασε στο σημείο να συγκαλέσει ψευδο-σύνοδο, η οποία καταδίκασε και αναθεμάτισε τον όσιο. Τέλος τον παρέδωσε στον έπαρχο της πόλης για να τιμωρηθεί. Μαστιγώθηκε και του έκοψαν τη γλώσσα και το δεξί του χέρι. Το ακρωτηριασμένο του σώμα άντεξε με θαυματουργικό τρόπο τρία χρόνια και ήταν η πιο εύγλωττη μαρτυρία της πίστεως και της αφοσιώσεώς του στο Θεό. Μετά από ολιγοήμερη ασθένεια άφησε τη μακάριά του ψυχή στον τόπο της εξορίας του το 662.

Η Άγνη γεννήθηκε στη Ρώμη, από ευγενείς γονείς. Ως σκοπό της ζωής της έθεσε να φέρνει τις ψυχές στον δρόμο του Χριστού. Καταγγέλθηκε όμως σε κάποιον άρχοντα, ο οποίος την διέταξε ν’ αρνηθεί την πίστη της. Ο πανούργος άρχοντας για να σπιλώσει την τιμή της και να την κάμψει την έριξε σε κάποιο πορνείο. Όμως η αγία Αγνή, προσευχόμενη προκάλεσε σεισμό και οι γυναίκες του πορνείου την έβγαλαν έξω από αυτό. Για να ικανοποιήσει την μανία του ο άρχοντας την έριξε στη φωτιά και έτσι παρέδωσε τη ψυχή της με μαρτυρικό τρόπο.

Πηγή: ecclesia.gr