Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στα περισσότερα λιμάνια της χώρας

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων

Σε ισχύ είναι την Κυριακή απαγορευτικό απόπλου πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα 9 μποφόρ.

Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό.

Κλειστές είναι οι γραμμές Αγ. Μαρίνα-Στύρα, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνος Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ένα πρωινό δρομολόγιο θα εκτελεστεί μόνο στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων που θα προκύψουν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

