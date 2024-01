Life

“Στούντιο με θέα” - Νοσηλευτής στην Ιρλανδία: Πήρα 500 ευρώ για υπερωρία (βίντεο)

Τι είπε για το μέσο μισθό στη χώρα αλλά και τα έξοδα διαβίωσης.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των εργαζομένων στα Εθνικά Συστήματα Υγείας της Ελλάδας και της Ιρλανδίας τονίζει σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα Τικ Τοκ ένας Έλληνας νοσηλευτής.

Εργάζεται σε δημόσιο Νοσοκομειο της Ιρλανδίας και ο ίδιος υπογραμμίζει ότι για τη συγκεκριμένη βάρδια που ξεκίνησε από τις οκτώ το βράδυ των Χριστουγέννων και ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας, ήτοι 12ωρες εργασίας, πήρε 820 ευρώ μικτά (500 ευρώ καθαρά).

Μιλώντας στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα", αναφέρει ότι ο μισθός του νοσηλευτή στην Ιρλανδία είναι 4.000 ευρώ μικτά, περίπου 3.200 ευρώ καθαρά.

"Μας δίνονται και άλλα επιδόματα, όπως επίδομα ρεύματος που αγγίζει τα 450 ευρώ, ασχέτως της περιοχής στην οποία ζεις αλλά και επίδομα ενοικίου σε όλους τους πολίτες της Ιρλανδίας που φτάνει τα 1000 ευρώ" ενώ τόνισε πως "τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εδώ είναι πιο φθηνά από ότι είναιι στην Ελλάδα, όπου όταν δούλευα με τον μισθό που έπαιρνα εκεί σκεφτόμουν ακόμη και το να βγω να πάω για ένα καφέ με φίλους".

Όσα ανέφερε για το επίπεδο διαβίωσης στην Ιρλανδία αλλά και τους μισθούς και τα επιδόματα που δίνονται:

