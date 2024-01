Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Τσιόδρας: Ζητήματα δικαιωμάτων μειοψηφίας δεν μπορούν να μπουν σε δημοψήφισμα (βίντεο)

Τι απάντησε στα ερωτήματα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια αλλά και για τις αντιδράσεις της Εκκλησίας.

Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Στούντιο με Θεά", αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το νομοθετικό πλαίσιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντας ότι "ο πρωθυπουργός ήξερε ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις, όμως ήταν μία επιλογή του και άλλωστε όπου πέρασαν τέτοιες ρυθμίσεις και στην Ευρώπη υπήρχαν επίσης έντονες αντιδράσεις".

Όπως τόνισε "θα υπερψηφίσουν περισσότεροι από όσοι ξεκίνησαν" αναφέροντας πως "η κυβερνητική πολιτική δεν εξαντλείται σε ένα νομοσχέδιο και ούτε η στάση Υπουργών κρίνεται από ένα επιμέρους ζήτημα, όπως στην περίπτωση του κ. Βορίδη".

Για τις αντιδράσεις της Εκκλησίας είπε πως "υπήρχαν διαφωνίες και για τον πολιτικό γάμο των ετερόφυλων ζευγαριών" ενώ για τις δηλώσεις Σαμαρά είπε πως "έχει τη δική του γνώμη και η κυβέρνηση κινείται με βάση την πολιτική της".

