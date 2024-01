Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Γλαβίνας κατά Πατέλη: Μιλάτε για συναίνεση και επιτίθεστε στο ΠΑΣΟΚ

Για αναντιστοιχία λόγων και έργων κατηγορεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Γλαβίνας, απάντησε στον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, για τις επικρίσεις του κατά του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με τη στάση του στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

«Δεν μπορεί ο κ. Πατέλης να επιτίθεται εναντίον της αντιπολίτευσης και του κ. Ανδρουλάκη, οι οποίοι εν τέλει θα είναι αυτοί που θα ψηφίσουν το σχετικό νομοσχέδιο. Αν ο κ. Μητσοτάκης επιθυμούσε τη συναίνεση, θα την έχτιζε μέσα από μια άλλη διαδρομή συζητώντας, για παράδειγμα, το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου με την αντιπολίτευση, ώστε να προκύψει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εδώ βλέπουμε να ακολουθείται ο αντίθετος δρόμος. Ο κ. Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κ. Πατέλης επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ ζητώντας παράλληλα τις ψήφους μας. Δεν είναι αντιφατικό; Το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί αποτελεί αξιακή μας θέση η ισότητα στον γάμο», σχολίασε ο κ. Γλαβίνας μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα μαζί» του τηλεοπτικού σταθμού ΟΡΕΝ.

«Η τακτική σας είναι οι βουλευτές σας να μην ψηφίζουν, οι υπουργοί σας να μην ψηφίζουν και το ΠΑΣΟΚ, που διαχρονικά έχει ψηφίσει όλες τις ρυθμίσεις, να πρέπει να απολογηθεί στη Νέα Δημοκρατία, στον κ. Πατέλη και στον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος κάποτε έγραφε βιβλία κατά της ομοφυλοφιλίας», αντέτεινε ο κ. Γλαβίνας προς τον παριστάμενο συνομιλητή του, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Γκιουλέκα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εντόπισε την αναντιστοιχία να μην εισηγείται ο υπουργός Δικαιοσύνης στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με αλλαγές στον αστικό κώδικα.

«Και ενώ δεν έχουμε ακούσει δημόσια τη θέση του κ. Φλωρίδη, χθες με ένα ΦΕΚ οι αρμοδιότητες για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ πέρασαν στον υπουργό Επικρατείας, κ. Σκέρτσο. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε μια δημόσια δήλωση του κ. Φλωρίδη για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι θα γίνει ενδελεχής συζήτηση με τους βουλευτές επί της διάταξης που θα κατατεθεί, υπογραμμίζοντας τη θετική επί της αρχής στάση του Κινήματος.

