Καιρός

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε που θα επιμείνει η κακοκαιρία μέχρι το μεσημέρι. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με ισχυρό παγετό κατά τόπους στα βόρεια.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές γενικά ασθενείς. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν το πρωί στα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και από τα βόρεια. Στα δυτικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -10 (μείον 10) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 05 έως τους 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και στα ορεινά (Πάρνηθα) ασθενών χιονοπτώσεων. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 4 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα νότια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και στις βόρειες Κυκλάδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βόρειοι 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και το πρωί στα Δωδεκάνησα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 5 έως 11 και στα Δωδεκάνησα από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και στα ορεινά ασθενών χιονοπτώσεων. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στις Σποράδες έως 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 23 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και το πρωί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -04 (μείον τέσσερις) έως 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τους -01 (μείον ένα) έως 13 με 14 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 07 έως 15 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Βόλος: Επίθεση σε ανήλικο για μια...προσπέραση

“Έφοδος” Γεωργιάδη στα Επείγοντα του Ευαγγελισμού (εικόνες)