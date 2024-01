Life

“Modi”: Ο Τζόνι Ντεπ σκηνοθετεί τον Αλ Πατσίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα ταινία, ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι για 48 ώρες στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

-

Ο Τζόνι Ντεπ δήλωσε ότι οφείλει στον Αλ Πατσίνο την επιστροφή του στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την επερχόμενη βιογραφική ταινία, «Modi».

Η νέα ταινία, η οποία είναι στο στάδιο της παραγωγής, ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι για 48 ώρες στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι η πρώτη που σκηνοθετεί ο Ντεπ μετά την ταινία «The Brave» του 1997, στην οποία πρωταγωνίστησε επίσης μαζί με τον Μάρλον Μπράντο.

Σε δήλωσή του, ο Ντεπ είπε ότι ο Πατσίνο, που υποδύεται τον Γάλλο συλλέκτη έργων τέχνης Μορίς Γκανιάτ, τον έπεισε να συμμετάσχει στο κινηματογραφικό έργο.

Στις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας που έχουν κυκλοφορήσει διακρίνονται ο Τζόνι Ντεπ και ο Αλ Πατσίνο να συζητούν για μία σκηνή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Πατήσια: 56χρονος βίαζε την κόρη της συντρόφου του από την ηλικία των 8 ετών

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική