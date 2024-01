Αθλητικά

Βόλος – ΠΑΟΚ: Δικέφαλη... καταιγίδα

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την ένατη νίκη του σε δέκα αναμετρήσεις και περιμένει πλέον τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής.

-

Στην κορυφή της βαθμολογίας θα παραμείνει για μια ακόμη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ έπειτα από το επιβλητικό πέρασμά του με 5-1 από το Πανθεσσαλικό Στάδιο με αντίπαλο τον Βόλο.

Για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρήκε δίχτυα με τους Κιρίλ Ντεσπόντοφ (22', 51'), Τόμας Μουργκ (45’+1’), Τάισον (71') και Στέφανο Τζίμα (89') ενώ είχε και δοκάρι με τον Μπράντον Τόμας. Ο Μίλος Ντέλετιτς (58') είχε μειώσει προσωρινά για τους γηπεδούχους του Άνχελ Λόπεθ που στο πρώτο μέρος είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Με πίεση στα 3/4 του γηπέδου, οι Θεσσαλοί κατάφεραν να εξαλείψουν τους κινδύνους μπροστά στην εστία του Ιβάν Κόστιτς στο ξεκίνημα. Μάλιστα, στο 3’ ζήτησαν και πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ραχμάν Μπάμπα στον Γιώργο Μύγα, ωστόσο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης και VAR είχαν άλλη άποψη.

Μετά το 15’, οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν την απόδοσή τους. Στο 18’ το πρώτο… καμπανάκι – σουτ του Ντεσπόντοφ που απέκρουσε ο Κόστιτς – δεν το άκουσαν οι γηπεδούχοι. Τέσσερα λεπτά μετά, από βαθιά μπαλιά του Τόμας Κετζιόρα, ο Βούλγαρος εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία των Λούκα Ράσιτς, Αντόνιο Λούνα και με αριστερό σουτ άνοιξε το σκορ.

Οι παίκτες του Άνχελ Λόπεθ έψαξαν την άμεση ισοφάριση. Στο ημίωρο, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Νεμάνια Γκλάβτσιτς ο Γιώργος Μύγας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά έπειτα από τέσσερα λεπτά, με on field review και τη χρήση του VAR (Σπυρίδων Ζαμπάλας, Ηλίας Κωνσταντίνου), το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Απόφαση που προκάλεσε εντονότατες διαμαρτυρίες από πλευράς γηπεδούχων. Προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τον αποσυντονισμό, ο Μπράντον Τόμας (35’) λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ – στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κόστιστς σταμάτησε το δυνατό δεξί σουτ του Ισπανού.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο ΠΑΟΚ έφτασε εν τέλει σε δεύτερο γκολ – από ακόμη ένα λάθος των γηπεδούχων. Στο παράλληλο γύρισμα του Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, ο Τάσος Τσοκάνης αντί να διώξει έστρωσε την μπάλα στον Μουργκ που με τρομερό αριστερό σουτ έκανε το 0-2 – όγδοο φετινό γκολ του Αυστριακού στη Super League.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σουαλιό Μεϊτέ διέσχισε ανενόχλητος το μισό γήπεδο με την μπάλα στα πόδια, ωστόσο το δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κόστιτς.

Οι όποιες πιθανότητες του Βόλου για να μπει ξανά στο ματς, εκμηδενίστηκαν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Κι αν ο Κόστιτς σταμάτησε τον Μαγκομέντ Οζντόεφ στο 50', στην επόμενη φάση δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο εξαιρετικό πλασέ του Ντεσπόντοφ - δεύτερο γκολ του Βούλγαρου.

Οι Θεσσαλοί, προς τιμήν τους, δεν το παράτησαν το ματς. Μάλιστα, στο 58', από υπέροχη προσπάθεια του Γκλάβτσιτς, ο Ντέλετιτς πλάσαρε προ του Ντόμινικ Κοτάρσκι για το 1-3.

Ο Βόλος σκόραρε για πρώτη φορά κόντρα στον ΠΑΟΚ αλλά λίγα λεπτά μετά και ο Τάισον σκόραρε για πρώτη φορά στη Super League - σουτ με το αριστερό με την μπάλα να κοντράρει και στον Σιέλη και να ξεγελάει τον Κόστιτς.

Ο ΠΑΟΚ έχασε στη συνέχεια αρκετές ευκαιρίες να φτάσει και σε πέμπτο γκολ, το οποίο ήρθε στο 89' με τον Τζίμα, από κλέψιμο και ασίστ του Τάισον. Με μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση, οι τρεις βαθμοί μπήκαν στο σακούλι, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να παραμένει στην κορυφή και να περιμένει ένα... δώρο από τον Αστέρα Τρίπολης που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Βόλος, από την άλλη, έφτασε τις έξι σερί ήττες και τα περιθώρια έχουν αρχίσει να στενεύουν .

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Καλογερόπουλος, Μωραϊτης – Μιχαηλίδης.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Μύγας, Ράσιτς, Καλογερόπουλος (46’ Κίτσιος), Λούνα (46’ Ασεχνούν), Τσοκάνης (62' Μπερτόγλιο), Σιέλης, Μπαριέντος (79' Μεταξάς), Γκλάβτσιτς, Ντέλετιτς, Μωραϊτης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (90' Τσιγγάρας), Οζντόεφ (76' Σβαμπ), Μουργκ (68' Μάρκος Αντόνιο), Τάισον, Ντεσπόντοφ (68' Α. Ζίβκοβιτς), Μπράντον (75' Τζίμας).

