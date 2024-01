Κόσμος

Θόδωρος Ρουσσόπουλος: Εκλέγεται πρόδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ποιες οι αρμοδιότητες, η αποστολή και οι όροι άσκησης της ιδιαίτερα τιμητικής αυτής αρμοδιότητας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τη Δευτέρα στο Στρασβούργο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην πρώτη της συνεδρίαση, αναμένεται να εκλέξει ομόφωνα ως νέο της Πρόεδρο το Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Ο κ. Ρουσόπουλος στηρίζεται και από τα πέντε μεγάλα κόμματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενώ απέναντί του δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα, κάτι που δεν είχε συμβεί για χρόνια.

Η Συνέλευση συντίθεται από 612 Βουλευτές των 46 χωρών-μελών οι οποίοι εκπροσωπούν 675 εκατομμύρια κατοίκους της ευρωπαϊκής ηπείρου και ανήκουν στις πέντε πολιτικές ομάδες:

Ομάδα Σοσιαλιστών-Δημοκρατών και Πρασίνων (SOC),

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP/CD),

Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών & Δημοκρατική Συμμαχία (EC/DA),

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και

Ομάδα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αριστεράς (UEL).

O Θεόδωρος Ρουσόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που καταλαμβάνει την θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στον παλαιότερο και σπουδαιότερο ευρωπαϊκό οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια (5 Μαΐου 1949) από μεγάλους ηγέτες της Ευρώπης όπως Ουίνστον Τσώρτσιλ, Κόνραντ Αντενάουερ, Πώλ Ρεινό, Μωρίς Σουμάν, Αλτιέρο Σπινέλι, Ρειμόντ Αρόν, Αντονυ Ήντεν και Φρανσουά Μιττεράν.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Συνέλευση εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ αποστέλλει παρατηρητές σε χώρες για την παρακολούθηση της διεξαγωγής εκλογών.

Επιπλέον όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ για να ενταχθούν σε αυτήν πρέπει να τηρούν προηγουμένως τα κριτήρια για την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα οποία ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

