Αγρίνιο - Οπαδική βία: Φίλαθλοι συνελήφθησαν για απόπειρα παραβίασης του "κεκλεισμένων των θυρών"

Τι άλλο ανακάλυψαν οι αστυνομικοί στο πορτ-μπαγκάζ τους. Ποιο αντικείμενο πρόδωσε την πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν αγώνα.

(εικόνα: αρχείου)

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 20/1, στην Ιονία Οδό, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, δέκα άνδρες (οκτώ ημεδαποί – δυο αλλοδαποί), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με όχημα και τους ακινητοποίησαν για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν στην κατοχή των τεσσάρων και κατέσχαν 15 ανισοβαρείς συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 16,6 γραμμαρίων, ενώ στο όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πανό.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, ως οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας, οργανώθηκαν για να μεταβούν στην πόλη της Λευκάδας, προκειμένου να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα, παραβιάζοντας απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που αφορούσε απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.