Μπεσολόγγι - Μητέρα Μπάμπη στον ΑΝΤ1: Κάνουμε το παν για να βρούμε το γιο μου (βίντεο)

Τι είπαν ακόμα, η αδερφή του αγνοούμενου αλλά και οι αστυνομικές αρχές που "χτενίζουν" την περιοχή.

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με την εξαφάνιση του Μπάμπη στο Μεσολόγγι, εδώ και 17 ημέρες. Ασταμάτητα διεξάγονται σε όλη την περιοχή οι έρευνες εθελοντών, φίλων και συγγενών του Μπάμπη, στις οποίες συμμετείχε την Κυριακή και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ανθρωπίνων υπολειμμάτων, ο μοναδικός που υπάρχει στη χώρα μας.

Τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παρόλο που αρνείται την εμπλοκή του στην εξαφάνιση τού Μπάμπη, ο εισαγγελέας μελετώντας τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί, του άσκησε ποινική δίωξη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο ο κατηγορούμενος απεικονίζεται λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση τού 31χρονου σε διαφορετικό σημείο από εκείνο το οποίο ισχυρίστηκε. Κάμερα ασφαλείας τον απαθανάτισε σε μίνι μάρκετ να ψωνίζει βιαστικά.

Οι αρχές ψάχνουν πλέον σε γκρεμούς αλλά και τα πηγάδια της περιοχής, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βρεθεί έστω και ένα ίχνος του 31χρονου, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τις 4 Ιανουαρίου.

Η μητέρα του αγνοούμενου, η οποία κυριολεκτικά δεν έχει φύγει λεπτό από το σημείο, συντετριμμένη μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Κωνσταντίνο Φλαμή: «Έχουμε άριστη συνεργασία με τις αρχές, κάνουμε το παν για να τον βρούμε. Προφανώς είναι και πολύ μεγάλο το εύρος των έρευνών και με τα ειδικά σκυλιά γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες».

Η Χριστίνα Κούτσικου, αδερφή του Μπάμπη, δήλωσε: «Αποδείχθηκε ότι ο κρεοπώλης εμπλέκεται με την εξαφάνιση του αδερφό μου αλλά όπως λέω πάντα εμάς το κύριο θέμα που μας απασχολεί είναι να δούμε πού είναι ο Μπάμπης αυτή τη στιγμή».

Πηγές τις αστυνομίας ανέφεραν: «Η έρευνα δεν σταματάει εδώ, καθώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή άλλων ανθρώπων. Θα συνεχίζουμε να εξετάζουμε όποιο στοιχείο βρίσκουμε, για να μπορέσουμε να βρούμε τον αγνοούμενο. Η μορφολογία του εδάφους, όμως, δυσχεραίνει ιδιαίτερα τις έρευνες».

