Καρδίτσα – Μαρούσι: Πολύτιμη νίκη με buzzer beater

Οι Θεσσαλοί πήραν το ροζ φύλλο αγώνα και έπιασαν το Μαρούσι στη βαθμολογία.

Με buzzer beater τρίποντο του Τέβιν Μακ, το μοναδικό του εύστοχο σε τέσσερις προσπάθειες, η Καρδίτσα υπερασπίστηκε την έδρα της και πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα». Η θεσσαλική ομάδα επικράτησε στο... νήμα με 87-84 του Αμαρουσίου, για την 15η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, πιάνοντας τους φιλοξενούμενους στην κατάταξη με ρεκόρ 5-10.

Μετά από μία αμφίρροπη αναμέτρηση, στην οποία όμως το Μαρούσι είχε ισχνό προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν την απαιτούμενη ψυχραιμία, κυρίως από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και στο 39΄ βρέθηκαν στο +4 (80-84), δείχνοντας αποφασισμένοι για το «διπλό».

Ωστόσο, η αστοχία του Αμαρουσίου στο κρισιμότερο σημείο της αναμέτρησης και η λάθος αποφάσεις στην άμυνα, επέτρεψαν στην Καρδίτσα να τρέξει σερί 4-0 από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας (84-84), με τον Γιαννόπουλο να αστοχεί σε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο και τον Μακ να «τιμωρεί» το Μαρούσι από τα 6,75 στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το τελικό 87-84.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, ο οποίος με 19 πόντους και 3/5 τρίποντα κράτησε όρθια την Καρδίτσα κάθε φορά που έδειχνε να χάνει την επαφή με τους φιλοξενούμενους, ενώ από το Μαρούσι οι 16 πόντοι του Μίροσλαβ Ραντούλιτσα δεν ήταν αρκετοί για το «διπλό».

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 43-48, 66-69, 87-84

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Θεονάς, Κατραχούρας

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 10, Μπιουκάναν 6, Καμπερίδης 10 (3), ΜακΚάλουμ 11, Μακ 7 (1), Δίπλαρος 10 (2), Χρηστίδης 2, Αβδάλας 3, Σάιμπερτ 7, Γιάνκοβιτς 19 (3), Τζόουνς 2.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χιλ 10 (1), Μπρίσκο 9 (1), Ραντούλιτσα 16, Νικολαΐδης 9 (1), Ιορδάνου 5, Σιμπάντε 7 (1), Στασινός 1, Τζούστον, Γούνταρντ 13, Γιαννόπουλος 14 (2).

