Αθλητικά

Άρης – Ολυμπιακός: Επιστροφή στις νίκες για τους Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποφασισμένοι οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς διπλό προβάδισμα και κατέκτησαν την νίκη αν και αγχώθηκαν στο τέλος.

-

Μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο πρώτο μέρος και με πρωταγωνιστή τον Φραν Ναβάρο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο 26χρονος φορ σκόραρε στο 17’ και κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ροντινέι (21’), με την ομάδα του Κάρλος Καρβαλιάλ να αφήνει πίσω της τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, οι παίκτες του Άκη Μάντζιου φάνηκαν «άδειοι» έπειτα από την εξουθενωτική πρόκριση επί της ΑΕΚ και το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο φινάλε με το αυτογκόλ του Κίνι.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι. Χωρίς να κάνουν κάποια μεγάλη φάση, είχαν την κατοχή της μπάλας κι έδειχναν πιο απειλητικοί. Ωστόσο, χρειάστηκαν ένα λάθος του Λευτέρη Χουτεσιώτη για να ανοίξουν το σκορ.

Από σέντρα του Ροντινέι, ο τερματοφύλακας του Άρη δεν έδιωξε την μπάλα κι ο Ναβάρο με το κεφάλι έκανε το 0-1. Ο Ισπανός πρώην επιθετικός της Πόρτο… ευθύνεται και για το γρήγορο 0-2.

Μαρκάρισμα του Ναβάρο από τον Φαμπιάνο Λέισμαν – το αμφισβήτησε εντονότατα ο Βραζιλιάνος που είδε και την κίτρινη κάρτα – με τον Ροντινέι να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 21’.

Οι «ερυθρόλευκοι», με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, συνέχισαν να απειλούν, με τους Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο (27’) και Ζέλσον Μαρτίνς (29’) ενώ ο Πορτογάλος ολοκλήρωσε αδύναμα μια υπέροχη ατομική ενέργεια λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, με τους Θεσσαλονικείς να μη βγάζουν αντίδραση. Κάτι που προσπάθησαν να κάνουν στο ξεκίνημα του δεύτερου, αλλά οι επιλογές των Λορέν Μορόν (47’) και Σάπι Σουλεϊμάνοφ (50’) δεν ήταν οι ενδεδειγμένες.

Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 56’ – και πάλι – με τον Μαρτίνς, με το σουτ του Πορτογάλου να περνάει δίπλα από τη συμβολή των δοκών της εστίας του Χουτεσιώτη. Οσο παράξενο κι αν φαίνεται, ήταν κι η τελευταία αξιόλογη φάση μπροστά στις δυο εστίες μέχρι και το 90’, με τους γηπεδούχους να θέλουν αλλά να μην μπορούν (μία τελική προσπάθεια στο πρώτο και δύο στο δεύτερο) και τους φιλοξενούμενους να προχωρούν σε διαχείριση του υπέρ τους σκορ.

Με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν. Ο Βλάντιμιρ Νταρίντα γύρισε χαμηλά από τα αριστερά, ο Άλβαρο Ζαμόρα δε βρήκε καλά την μπάλα, αλλά αυτή κόντραρε στον Κίνι και κατέληξε στα δίχτυα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη για το 1-2. Ηταν και το τελικό σκορ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και κράτησε την απόσταση των έξι βαθμών από την κορυφή, ευελπιστώντας πως τα πράγματα θα γίνουν ακόμη καλύτερα με την ενσωμάτωση των νεοαποκτηθέντων.

Ο Άρης, από την άλλη, παραμένει πέμπτος ενώ δεν έχει χρόνο για χάσιμο καθώς ακολουθεί το πρώτο ματς με τη Νίκη Βόλου (24/1, 18:00 – «Κλεάνθης Βικελίδης») για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας – ο μεγάλος στόχος των «κιτρινόμαυρων».

Διαιτητής: Χάνσεν Μόρτεν Κροχ (Δανία)

Κίτρινες: Φαμπιάνο, Ρόουζ – Αλεξανδρόπουλος, Ροντινέι

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Χουτεσιώτης, Οντουμπάτζο (67’ Μοντόγια), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φεράρι, Βερστράτε, Πάρντο (56’ Ζαμόρα), Νταρίντα, Σουλεϊμάνοφ (56’ Σαβέριο), Παναγίδης (76’ Φετφατζίδης), Μορόν (67’ Μάνου Γκαρθία).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη (85’ Μπιανκόν), Κίνι, Αλεξανδρόπουλος (78’ Καμαρά), Έσε, Καρβάλιο, Μασούρας, Μαρτίνς (64’ Ποντένσε), Ναβάρο (85’ Φορτούνης).

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Πατήσια: 56χρονος βίαζε την κόρη της συντρόφου του από την ηλικία των 8 ετών

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική