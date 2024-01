Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πρόσωπα τιμά στις 22 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα, 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι:

Τιμοθέου Αποστόλου επισκόπου και μαρτύρος (†96),

Οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου (†628).

Γεωργίου επισκόπου Δεβελτού, Μανουήλ μητροπολίτου Αδριανουπόλεως και Πέτρου αρχιερέως.

Λέοντος επισκόπου Νικαίας. Παρόδου πρεσβυτέρου.

Λέοντος και Ιωάννου των στρατηγών.

Γαβριήλ και Σιωνίου.

Οσίου Ιωσήφ (Σαμάκου) ηγιασμένου, του εξ Αζοκεράμου της Κρήτης και νυν εν Ζακύνθω (†1511).

Σήμερα 22 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι:

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα, Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 17:36 Σελήνη 11.6 ημερών Ο Τιμόθεος Απόστολος, γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαονίας από Έλληνα πατέρα και Ιουδαία μητέρα, την Συνίκη. Έμεινε πολύ μικρός ορφανός από πατέρα και η γιαγιά του, η Λωίδα, τον ανέθρεψε “ εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου”. Όταν ο απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τα Λύστρα, εκτιμώντας τα πνευματικά του χαρίσματα και το φλογερό ιεραποστολικό του ζήλο, τον πήρε συνοδό του στην Β΄ αποστολική περιοδεία όπου έζησε όλες τις περιπέτειες του κορυφαίου αποστόλου για τη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου, επέστρεψε στην Έφεσο και συνέχισε την ιεραποστολική του δράση. Κατά τη διάρκεια μίας ειδωλολατρικής εορτής της Αρτέμιδος της Εφέσου, υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και μαρτυρικό θάνατο από τον εξαγριωμένο ειδωλολατρικό όχλο επειδή κατέκρινε τα όργιά τους. Το σκήνωμά του μεταφέρθηκε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Οσιομάρτυρας Αναστάσιος έζησε τον 7ο αιώνα επί βασιλείας Χοσρόη και ήταν Πέρσης. Ήταν γιος του μάγου Βαβ και αρχικά ονομαζόταν Μαγουνδάτ. Όταν το 614 οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα πήραν μαζί τους τον Τίμιο Σταυρό. Λόγω των πολλών θαυμάτων που έγιναν στην Περσία από τον Τίμιο Σταυρό, πολλοί Πέρσες ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν την νέα θρησκεία, μεταξύ αυτών και ο Μαγουνδάτ. Γι’ αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίσθηκε και μετονομάσθηκε Αναστάσιος. Επισκέφθηκε εν συνεχεία την Καισαρεία, όπου ο διοικητής Μαρζαβανά πληροφορήθηκε ότι είναι χριστιανός και, επειδή απέτυχε να τον μεταπείσει, διέταξε τον βασανισμό του. Μετά από πολλά βασανιστήρια οι ειδωλολάτρες τον αποκεφάλισαν. Πηγή: ecclesia.gr Ειδήσεις σήμερα: Έγκλημα - Χαλκίδα: “Περιστατικό πριν 15 χρόνια “όπλισε” το χέρι της 39χρονης” (βίντεο) Κίνα: Κατολίσθηση με δεκάδες νεκρούς (βίντεο) Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια πλοίων δεν εκτελούνται