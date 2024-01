Κοινωνία

Τροχαίο - Μαραθώνας: Ένας νεκρός σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχασε την ζωή του, από την σύγκρουση που ήταν σφοδρή. Πως συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 22 Ιανουαρίου, στον Μαραθώνα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή του.

Το τροχαίο συνέβη επί της Λεωφόρου Σουλίου και Εμ. Μπενάκη στον Μαραθώνα Αττικής, όταν όχημα, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με φορτηγό. Δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν νεκρό τον οδηγό του ΙΧ, ενώ με ελαφρά τραύματα απεγκλωβίστηκε η συνοδηγός και σύντροφος του άτυχου οδηγόυ. Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι κατευθυνόταν προς την λαϊκή αγορά της περιοχής.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ενός ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Σουλίου και Εμ. Μπενάκη στον Μαραθώνα Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 22, 2024





