Κοινωνία

Έγκλημα - Χαλκίδα: Του έγραφε “αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει καμία” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας του 43χρονου που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από 39χρονη οικογενειακή φίλη. Οι εμμονικές πιέσεις και τα “ασφαλιστικά μέτρα”.

Λίγη ώρα μετά από τον συνήγορο της 39χρονης που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 43χρονο στην Χαλκίδα και τους ισχυρισμούς του ό,τι ένα “περιστατικό” μεταξύ δράστιδας και θύματος πριν από 15 χρόνια φαίνεται πως “όπλισε” το χέρι της γυναίκας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Θανάσης Τάρτης.

«Υπήρχε εμμονή με τον 43χρονο, ίσως έβλεπε στο θύμα αυτό που δεν έβλεπε στον σύζυγο της. Είπε ο πατέρας της για δήθεν βιασμό πριν από 15ετία, αυτό δεν ισχύει. Δεν υπήρχε τίποτα, αν υπήρχε τα ζευγάρια δεν θα έκαναν παρέα», τόνισε ο δικηγόρος.

Όπως αποκάλυψε, «τα δύο ζευγάρια είχαν φιλικές σχέσεις και μάλιστα η δράστιδα με τον άντρα της ήταν παρόντες στον γάμο του θύματος, υπάρχουν και φωτογραφίες, το ξέρει όλο το χωριό».

Συνέχισε αναφέροντας «Ποτέ και σας το λέω ξεκάθαρα ότι ουδέποτε υπήρχε προσωπική σχέση του θύματος και της δράστιδος. Στο τέλος του 2021, έξι μήνες μετά τον γάμο του, ήρθε στο γραφείο μου μαζί με την σύζυγο του. Ήταν πανικόβλητος. Μου είπε ότι δεχόταν πιέσεις και παρενοχλήσεις συνεχείς από την γυναίκα αυτή και μάλιστα μου έδειξε και ένα μήνυμα στο κινητό του που του έγραφε “Αν σε έχω εγώ δεν θα σε έχει καμία”.

«Δεν αξιολόγησα τις πιέσεις ως τόσο σημαντικό. Ήρθε για να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, του είπα δεν θα σε βοηθήσουν τα ασφαλιστικά μέτρα, καλύτερα να μιλήσεις στον φίλο σου. Έτσι κι έγινε και σταμάτησε η ενόχληση. Από τότε δεν υπήρξε τίποτα απολύτως. Έχουν κατασχεθεί τα κινητά και του θύματος και της δράστιδος και θα φανούν όλα», είπε ο κ. Τάρτης.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη «αν δείτε το βίντεο, είναι τόσο χαλαρός, δεν έχει λόγο να υποψιαστεί το παραμικρό, δεν υπήρχε το παραμικρό για δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρχε σχέση μεταξύ των ζευγαριών, αλλά οι δύο άνδρες έκαναν παρέα. Το θύμα μάλιστα μου είχε προτείνει κι εμένα να αναθέσω δουλειά στον άνδρα της δράστιδος».

Αναφερόμενος στην γυναίκα του θύματος, ο κ. Τάρτης είπε «είδε το έγκλημα από το μπαλκόνι, κατέβηκε δίπλα στο άψυχο κορμί του συζύγου της, η δράστιδα είχε πάει στο απέναντι πεζοδρόμιο με το ένα μαχαίρι στο χέρι, το άλλο ήταν καρφωμένο στο κορμί του 43χρονου».

«Ήταν σχεδιασμένο το έγκλημα, δεν ξέρω αν ήταν πριν από δύο χρόνια. Είχε παρακολουθήσει όλες τις κινήσεις του. Ήξερε τι ώρα φεύγει από το σπίτι, που είχε αφήσει το αυτοκίνητο του, ήρθε με δύο μαχαίρια… είναι εκτελεσμένο καλά το σχέδιο της, πήρε δύο μαχαίρια από το σπίτι της, διένυσε 20 χιλιόμετρα από το χωριό της», υποστήριξε ο δικηγόρος της οικογένειας του 43χρονου ξυλουργού, ο οποίος όπως ισχυρίστηκε ο κ. Τάρτης «δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα».

