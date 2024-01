Κοινωνία

Κακοκαιρία - ΕΜΥ: Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας.

-

Σταδιακή ύφεση της κακοκαιρίας προβλέπει το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ που εκδόθηκε τα μεσάνυχτα.

Σταδιακή ύφεση παρουσιάζει η κακοκαιρία.

Πιο αναλυτικά σήμερα Δευτέρα (22-01-24):

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθεί τοπικά ισχυρός παγετός τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24). Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σε ολόκληρο το Αιγαίο. Σταδιακά από το μεσημέρι της Δευτέρας (22-01-24) θα εξασθενήσουν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24) στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων και πιθανώς στην Κρήτη. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι της Δευτέρας (22-01-24) σταδιακά θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά της Κρήτης.

Πηγή: emy.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα - Χαλκίδα: “Περιστατικό πριν 15 χρόνια “όπλισε” το χέρι της 39χρονης” (βίντεο)

Κίνα: Κατολίσθηση με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια πλοίων δεν εκτελούνται