Επίδομα γέννησης: Αύξηση από το πρώτο παιδί - Τα μέτρα στήριξης νέων οικογενειών

Τα μέτρα πρόσθετης στήριξης των νέων γονιών ανακοίνωσαν οι Κωστής Χατζηδάκης και Σοφία Ζαχαράκη.

Νέα μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών ανακοινώνουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Την αύξηση του επιδόματος γέννησης από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί ανακοίνωσε η κ. Ζαχαράκη.

Η αύξηση είναι κλιμακωττή και κυμαίνεται από 400 έως 1.500 ευρώ:

Στα 2.400 για το πρώτο παιδί, άρα αύξηση στα 400 ευρώ

Στα 2.700 για το δεύτερο παιδί, άρα αύξηση 700 ευρώ

Σε 3.000 για το τρίτο παιδί, άρα αύξηση 1.000 ευρώ

Πάνω από τα 4 παιδιά στα 3.500 ευρώ, άρα αύξηση 1.500 ευρώ

Για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν, καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. «Μπορούμε να δώσουμε σε νέους γονείς 90 εκατομ. ευρώ και μιλάμε για 300.000 γονείς σε επίπεδο διετίας. Πρόκειται για μία απάντηση της κυβέρνησης στην ακρίβεια, όπως και τα μέτρα που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Θέλω να υπογραμμίσω ότι φέτος υλοποιούνται επτά καινούρια μέτρα για τους νέους γονείς», είπε από την πλευρά του ο κ. Χατζηδάκης. «Πρόκειται για 14 πρωτοβουλίες στήριξης της οικογένειας, 441 εκατομ. ευρώ από τον προϋπολογισμό. Εξαντλούμε τις δυνατότητες», είπε και πρόσθεσε ότι θα αυξηθεί και το επίδομα μητρότητας. «Μεταξύ αυτών η αύξηση αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες, η αύξηση από 20 έως 50 ευρώ για το επίδομα τέκνων δημοσίων υπαλλήλων, η αύξηση επιδόματος μητρότητας και η επέκταση σε αγρότισσες και ελεύθερες επαγγελματίες». Αναφορικά με το πρόβλημα της στέγασης, η κα. Ζαχαράκη ανέφερε ότι το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω έχει κυρίως τον σκοπό να ανακαινισθούν οι κενές κατοικίες ώστε να νοικιαστούν. Το επίδομα στέγασης φέτος έχει αυξηθεί. Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων, ανέφερε ότι «η στήριξη των οικογενειών με παιδιά αποτελεί βασική μας προτεραιότητα». «Γι’ αυτό και αυξάνουμε το επίδομα γέννησης μόνιμα και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023. Από €2.000 για κάθε παιδί, σε €2.400 έως €3.500 ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών». Η στήριξη των οικογενειών με παιδιά αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Γι' αυτό και αυξάνουμε το επίδομα γέννησης μόνιμα και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023. Από €2.000 για κάθε παιδί, σε €2.400 έως €3.500 ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. pic.twitter.com/lOoxaaWTMg — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 22, 2024