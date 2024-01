Μενιάν: Κύμα στήριξης μετά την ρατσιστική επίθεση εις βάρος του (βίντεο)

Ο Γάλλος δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στην διάρκεια του αγώνα, από οποαδούς της γηπεδούχου ομάδας.

Ο τερματοφύλακας της εθνικής Γαλλίας και της Μίλαν, Μάϊκ Μενιάν, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της Ουντινέζε, κατά την διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ούντινε για την 21η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος. Ο Μενιάν έγινε στόχος ρατσιστικών προσβολών και κραυγών μαϊμούς, από ανεγκέφαλους οπαδούς που κάθονταν στις εξέδρες πίσω από την εστία του.

Ο Γάλλος γκολκίπερ, αφού αρχικά προειδοποίησε τον διαιτητή, έφυγε τελικά από το γήπεδο στο 34ο λεπτό, ακολουθούμενος από τους συμπαίκτες του. Ο διαιτητής του αγώνα διέκοψε αμέσως την αναμέτρηση, που συνεχίσθηκε μετά από διακοπή πέντε λεπτών και τον οποίο κέρδισε η Μίλαν με 3-2. Αυτό το νέο ρατσιστικό επεισόδιο σε ιταλικό γήπεδο προκάλεσε ένα κύμα υποστήριξης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, που έχει δεχτεί κι αυτός ανάλογες επιθέσεις στην Ισπανία, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στήριξε τον Μενιάν και τόνισε:

«Απλά μιλώντας δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτά είναι τα λόγια του Μενιάν και συμφωνώ απόλυτα. Ηρθε η ώρα να μπουν στη φυλακή οι ρατσιστές ώστε να ντραπούν για το ποιοι είναι. Ευχαριστώ εκείνους που υποστηρίζουν πραγματικά τον αγώνα μας και λυπάμαι αυτούς που εμφανίζονται με κενά λόγια για να κερδίσουν τη συμπάθεια του Τύπου», τόνισε σχετικά ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός.

Δήμαρχος Ούντινε: Να του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου δημότη της πόλης

Ο δήμαρχος του Ούντινε, Αλμπέρτο Φελίτσε Ντε Τόνι, ανακοίνωσε εχθές (21/1) ότι προτίθεται να δώσει τον τίτλο του επίτιμου δημότη της πόλης του, στον τερματοφύλακα της εθνικής Γαλλίας και της Μίλαν, Μάϊκ Μενιάν, ο οποίος δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της Ουντινέζε, κατά την διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.



«Το Ούντινε δεν είναι μια ρατσιστική πόλη και έχει μακρά ιστορία καλωσορίσματος, αλληλεγγύης και σεβασμού. Και γι' αυτό προσκάλεσα προσωπικά τον Μενιάν να έλθει στο Ούντινε για να συμμετάσχουμε μαζί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους νεότερους», δήλωσε ο Ντε Τόνι σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram και πρόσθεσε:

«Με την ευκαιρία αυτή, θα προτείνω στο δημοτικό συμβούλιο να του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου δημότη της πόλης μας. Οι αξίες μας δεν μπορούν να παραβιασθούν από λίγους ανθρώπους που έχουν τυφλωθεί από τον ρατσισμό».



Αυτό το πολλοστό ρατσιστικό περιστατικό σε ιταλικό γήπεδο προκάλεσε ένα κύμα υποστήριξης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, προς τον Μενιάν, ο οποίος από την πλευρά του προέτρεψε τις αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Εθνική Γαλλίας: Είμαστε όλοι μαζί σου

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας «καταδίκασε κάθε πράξη ρατσισμού» και έδωσε «όλη τη στήριξή της» τα σήμερα (21/1) στον Μάικ Μενιάν, τον τερματοφύλακα των «Μπλε», μετά τις ρατσιστικές προσβολές των οποίων έπεσε θύμα χθες (20/1) κατά τη διάρκεια του αγώνα του πρωταθλήματος της Ιταλίας μεταξύ Ουντινέζε-Μίλαν (2-3).

«Έχεις την πλήρη υποστήριξή μας Μάικ Μενιάν. Η FFF καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο κάθε πράξη ρατσισμού», έγραψε η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FFF) στον λογαριασμό X (πρώην Twitter) της εθνικής Γαλλίας.

Ο τερματοφύλακας της Μίλαν Μαίκ Μενιάν, κατήγγειλε κραυγές μαϊμού και ρατσιστικές προσβολές από οπαδούς της Ουντινέζε. Αφού ειδοποίησε τον διαιτητή του αγώνα, αυτός και οι συμπαίκτες του επέστρεψαν στα αποδυτήρια, πριν συνεχίσουν τον αγώνα πέντε λεπτά αργότερα.

«Είσαι πολύ μακριά από το να είσαι μόνος Μάικ Μενιάν. Είμαστε όλοι μαζί σου», έγραψε επίσης ο Κιλιάν Μπαπέ, ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της γαλλικής ομάδας, στο X.

«Πάντα τα ίδια προβλήματα και ακόμα ΔΕΝ υπάρχει λύση. Φτάνει πια!!!!!!!!!!!!ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο καταδίκασε επίσης τις προσβολές κατά του Μενιάν και ζήτησε την απαγόρευση όλων αυτών από όλα τα γήπεδα, καθώς και την επιβολή κυρώσεων για συλλόγους των οποίων οι οπαδοί διαπράττουν αυτές τις πράξεις, ενώ συνέβησαν παρόμοια περιστατικά στην Αγγλία το Σάββατο.

Από την άφιξή του στην Ιταλία, ο Μενιάν έχει ήδη πέσει θύμα ρατσισμού, τον Σεπτέμβριο του 2021 που προσέβαλε ένας οπαδός της Γιουβέντους.

Παρά τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, το ιταλικό ποδόσφαιρο δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από τη μάστιγα του ρατσισμού.

Η στιγμή που ο Μενιάν αποχωρεί από το γήπεδο:

