“Ο πρώτος από εμάς”: Νέα επεισόδια με ανατροπές (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 22:30, και την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στις 22:00, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση, αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 22:30 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 30

Η Κάτια ζητά εξηγήσεις από τον Άλκη για το φιλί του με τη Θάλεια. Νικόλας και Έλενα έρχονται πιο κοντά, μετά τη στήριξή του στην απόφαση της Έλενας να γίνει μητέρα, με φόντο την αδιάκριτη και φορτική μητέρα της Έλενας. Η απόφαση του Φίλιππου να προσλάβει τον Κοσμά θα φέρει ευτράπελα στο γραφείο, ενώ η συνάντηση του Νώντα και της Σόφιας, θα πυροδοτήσει το παλιό πάθος τους. Η στήριξη της Έλσας στη συμμαθήτριά της θα κάνει τον Μάριο να τη δει με άλλο μάτι, αλλά ο Τάσος θα ξαναμπεί στον δρόμο τους. Ο Άλκης και η Κάτια κανονίζουν γεύμα με τον Έβαν. Ήρθε η ώρα να ειπωθούν αλήθειες;

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στις 22:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 31

Η μεγάλη αποκάλυψη της Κάτιας θα δημιουργήσει συγκρούσεις προς κάθε κατεύθυνση. Η Σοφία έρχεται ακόμη πιο κοντά με τον Νώντα, κόντρα στα πρέπει. Η μητέρα της Έλενας προσπαθεί να καλοπιάσει τον Νικόλα, με απώτερο στόχο τις ανοιχτές υποθέσεις της κόρης της. H Κάτια προσπαθεί συντετριμμένη να διαχειριστεί την αποκάλυψη που έκανε…

Στον ρόλο της μητέρας της Έλενας, η Έλενα Κρίτα.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη στις 22:30 & Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

