Παράξενα

Ιταλία: Πίτμπουλ... πήρε μόνο του το τρένο και πήγε στην Βενετία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρόκυ, ανέβηκε στο τρένο, κάθισε σε μία θέση και απήλαυσε το ταξίδι, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, προς έκπληξη των επιβατών του τρένου.

-

Ένα πίτμπουλ οκτώ μηνών με το όνομα Ρόκυ ανέβηκε μόνο του το σαββατοκύριακο σ' ένα τρένο και ταξίδεψε μέχρι τη Βενετία, αναφέρουν σήμερα τοπικές εφημερίδες.

Ο σκύλος ανέβηκε στο τρένο στο σταθμό του Πορτογκρουάρο, στο ανατολικό Βένετο, κάθεσε σε μια θέση και απόλαυσε το ταξίδι κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο προς μεγάλη έκπληξη των επιβατών, μερικοί από τους οποίους τράβηξαν φωτογραφίες τις οποίες ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σκύλου είχε εκπαιδεύσει τον Ρόκυ να ανεβαίνει μόνος του στα δημόσια μέσα μεταφοράς για να εντυπωσιάζει τις γυναίκες.

Η αστυνομία των σιδηροδρόμων περίμενε τον Ρόκυ όταν το τρένο έφθασε στο σταθμό Σάντα Λουτσία της Βενετίας και τον οδήγησε σ' ένα καταφύγιο σκύλων στην περιοχή του Μέστρε, όπου έφθασε για να τον παραλάβει ο ιδιοκτήτης του.

Pitbull sale sul treno da solo e va in 'gita' fino a Venezia https://t.co/jlpeADSt0i pic.twitter.com/TazP9I2Nih — TgVerona Telenuovo (@TgVerona) January 22, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέβεζα: πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Echo: Ο σκύλος που βρήκε το Μπάμπη βραβεύεται από τη Φιλοζωική (εικόνες)

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι