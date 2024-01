Life

“The 2Night Show”: Κράιλινγκ και “Τζανής” καλεσμένοι την Δευτέρα (εικόνες)

Λαμπερή παρέα έχει την Δευτέρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που πλέον θα μας κρατά συντροφιά περισσότερα βράδια κάθε εβδομάδα.

Απόψε, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Βασίλη Μηλιώνη, τον Τζανή από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα».

Ο νεαρός ηθοποιός εξηγεί πώς από τη Φιλοσοφική επέλεξε τελικά την Υποκριτική.

Γιατί φοβόταν να παίξει στην τηλεόραση; Πώς είναι να συνεργάζεται με τον καθηγητή του Γιώργο Γάλλο;

Γιατί δυσκολεύεται να θυμηθεί τα λόγια του στη «Μάγισσα»; Τι γνώμη έχει για τον Τζανή που υποδύεται;

Τέλος, μιλάει για τα μελλοντικά του σχέδια και την παράσταση «Απλή Μετάβαση», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Μελία Κράιλινγκ.

Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός, κάνοντας ένα throwback στην καριέρα της, μάς ταξιδεύει στον αμερικανικό κινηματογράφο. Γιατί στα γυρίσματα του «The Guardians of the Galaxy» τη μετέφεραν στο στούντιο κουκουλωμένη;

Με ποιον διάσημο σταρ του Χόλιγουντ έδωσε το πρώτο της τηλεοπτικό φιλί; Τι γνώμη έχει για την Κιμ Κατράλ;

Γιατί δεν θα ξεχάσει ποτέ τη συμμετοχή της στη σειρά «The Borgias»; Πώς βίωσε τη συμμετοχή της στη σειρά «Emily in Paris»; Γιατί το «The Mammals» με τον James Corden είναι η αγαπημένη της δουλειά; Τέλος, μιλάει για τη σειρά «Οι Πανθέοι», στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος, και εξηγεί γιατί θα μπορούσε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, αλλά πλέον και κάθε Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

