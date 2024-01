Πολιτική

Μητσοτάκης - Μπλίνκεν: Η Μέση Ανατολή κυριάρχησε στην συνομιλία τους

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν η κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και οι κίνδυνοι για την ελευθεροπλοΐα από τις επιθέσεις των Χούθι.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν ακόμη διμερή ζητήματα, ενόψει και της έναρξης του επόμενου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την Δευτέρα, "Το υπουργικό συμβούλιο είναι προγραμματισμένον για αύριο. Εφοσον δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, θα αναβληθεί για λίγες ημέρες", καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά από την επιστροφή του από το Νταβός διαγνώστηκε θετικός στη γρίπη Η1Ν1 και παραμένει στο σπίτι του.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν επρόκειτο για έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ούτε υπήρξε επίσπευσή του για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ο κ. Μαρινάκης είπε πως τίθεται εν αμφιβόλω και ότι ειναι έως πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά εφόσον δεν μεταβεί στις ΗΠΑ, θα συμμετέχει σε όσες συσκέψεις είναι εφικτό, μέσω τηλεδιάσκεψης.

