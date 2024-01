Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι: Νέα παραδοχή ότι γνώριζαν για νεκρούς πριν την συνέντευξη τύπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένας κατηγορούμενος στη δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι παραδέχθηκε ότι οι επιτελείς της πυροσβεστικής γνώριζαν πριν από την συνέντευξη τύπου.

-

Ακόμα ένας κατηγορούμενος στη δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι παραδέχθηκε ότι οι επιτελείς της πυροσβεστικής γνώριζαν για την ύπαρξη νεκρών πριν από την συνέντευξη τύπου στο κέντρο επιχειρήσεων, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Πρόκειται για τον τότε συντονιστή εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής ο οποίος στη δίκη παραδέχθηκε ότι γύρω στις 11 το βράδυ του έδειξε η ΕΜΑΚ 16 σάκους με νεκρούς σε αυτοκίνητα και κοντά στη θάλασσα. Όπως είπε, ενημέρωσε αμέσως τον Αρχηγό, ο οποίος είχε από πριν την ίδια πληροφορία.

Είναι ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος παραδέχεται πως στην Πυροσβεστική γνώριζαν για νεκρούς πολύ πριν την περιβόητη συνέντευξη τύπου παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, κατά την οποία δεν ειπώθηκε τίποτα για ανθρώπινες απώλειες.

Ο ίδιος ο τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής είχε πει πως ήξερε από πριν για κάποιους νεκρούς, ενώ την Παρασκευή άλλος πρώην αξιωματικός είχε πει πως είχε πληροφορίες για δυο νεκρούς από τις έξι το απόγευμα και πως είχε ενημερώσει ανώτερό του αξιωματικό.

Φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που ισχυρίζονται οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι στη δίκη, πως οι πληροφορίες για την ύπαρξη νεκρών δεν έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία μετά την ενημέρωση στο ΕΣΚΕ, αλλά ήταν σε γνώση της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος πολύ πριν δοθεί η συνέντευξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Τα πρώτα λόγια της 39χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ρωσία: Οργή για τον θάνατο γάτας - Ελεγκτής την πέταξε έξω από τρένο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Είχε βάλει "κοριό" σε λούτρινο και άκουγε τον πρώην της