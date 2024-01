Πολιτική

Βουλή – επιστολική ψήφος: Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από 4 κόμματα

Ποιο κόμμα ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Τα κόμματα που διατύπωσαν ενστάσεις.

Με ενστάσεις αντισυνταγματικότητας «υποδέχθηκαν», στην ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα, τέσσερα κόμματα: το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά και η «Νίκη».

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. «Πρόκειται για ένα επικίνδυνο μέτρο το οποίο εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποιούν αυτή την πρακτική. Η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, κάνει δύο πολύ σοβαρές παραδοχές: ότι το άρθρο 51 του Συντάγματος έχει εφαρμογή και για τις ευρωεκλογές. Το αναφέρει ξεκάθαρα, η επιστημονική υπηρεσία. Το δεύτερο είναι ότι θέτει ζητήματα παραβίασης της αρχής της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών και της μυστικότητας. Εμείς καταθέτουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας», είπε ο Γιάννης Γκιόκας.

«Οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και προβάλλουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του νομοσχεδίου γιατί καταργείται η ψήφος με αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλογέων του εξωτερικού, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών και αρχή της μυστικότητας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας.

«Καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας, επί της αρχής. Με το νομοσχέδιο οι τέσσερις αρχές η καθολικότητα, η αμεσότητα, η μυστικότητα και το ταυτόχρονο της διεξαγωγής των εκλογών παραβιάζονται. Οι αρχές αυτές απορρέουν από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, του πρώτου άρθρου του Συντάγματος που δεν μπορεί μάλιστα να αναθεωρηθεί. Δεν νοείται να κάμπτονται συνεπώς αυτές οι αρχές, διότι απορρέουν από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Περιμένουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τόσο απλόχερα πρόσφεραν τη συναίνεσή τους, να τοποθετηθούν επί αυτών των ζητημάτων», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Η “Νίκη” έχει μιλήσει για την αντισυνταγματικότητα και καταθέτουμε ένσταση για την παραβίαση του άρθρου 51 του Συντάγματος. Στην Ελλάδα οι εκλογές πρέπει να γίνονται με αυτοπρόσωπη παρουσία και να τηρούνται οι αρχές της καθολικότητας, της αμεσότητας, της μυστικότητας, της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών», είπε ο ειδικός αγορητής της Νίκης Γ. Αποστολάκης. Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο θα απαιτήσει αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και τόνισε ότι δεν μπορεί να προβλέπεται ως μοναδικός τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τις προτάσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο νομοσχέδιο και κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί αυτών, γιατί αυτό απαιτεί ο σεβασμός στον κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό διάλογο.

