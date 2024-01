Κόσμος

Σουηδία - ΝΑΤΟ: Η Τουρκία εγκρίνει επισήμως την έναρξη

Ποιες κινήσεις της Τουρκίας το προηγούμενο διάστημα, μαρτυρούν ότι η έγκριση ήταν προ των πυλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Άγκυρα που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα, αυτή την εβδομάδα, δεν αποκλείεται ακόμη και αύριο, θα κατατεθεί στην ολομέλεια της τουρκικής εθνοσυνέλευσης προς έγκριση, το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Tο τουρκικό κοινοβούλιο προτίθεται να ψηφίσει για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αργότερα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα», δήλωσε ανώτερος Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος στο Bloomberg τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν υποψίες ότι τέτοιο πρωτόκολλο πολύ σύντομα θα κατετίθετο, καθώς η Τουρκία ενέκρινε τη συμμετοχή της Σουηδίας σε σημαντική στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ που αναμένεται να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Αναλυτές σχολίαζαν ότι αυτή η κίνηση της Τουρκίας σημαίνει ότι η Σουηδία, παρόλο που δεν ήταν de jure μέλος, υπολογιζόταν ωστόσο ήδη ως de facto μέλος του ΝΑΤΟ.

