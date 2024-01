Life

Έλ Μακφέρσον: “Το κορμί” αποκάλυψε το μυστικό του…

Ένα από τα κορυφαία μοντέλα που μεσουράνησαν στις πασαρέλες τις δεκαετίες του '80 και του '90, εξηγεί πως διατηρεί αυτή τη σιλουέτα στα 60 της χρόνια.

Η Ελ Μακφέρσον (Elle Macpherson), ένα από τα κορυφαία μοντέλα που μεσουράνησαν στις πασαρέλες τις δεκαετίες του '80 και του '90, γνωστή και ως «The Body» δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η «πίεση» αυτού του τίτλου έχει πλέον μειωθεί για την ίδια.

Το σούπερ μοντέλο από την Αυστραλία που θα κλείσει τα 60 της χρόνια στις 29 Μαρτίου, δήλωσε ότι δεν δυσκολεύεται να διατηρήσει την εμβληματική της φιγούρα από τότε που επικέντρωσε τη ζωή της γύρω από την «ευεξία».

Μιλώντας στους παρουσιαστές της πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής «Sunrise», Νάταλι Μπαρ (Natalie Barr) και Ματ Ντόραν (Matt Doran) είπε ότι το «μυστικό» πίσω από τη νεανική της εμφάνιση και την υπέροχη σιλουέτα της είναι «η αγάπη, το γέλιο, το νερό και η ήλιος».

