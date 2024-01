Οικονομία

Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος: Σε γρηγορότερη έκδοση στοχεύει η κυβέρνηση (βίντεο)

Τι συζήτησαν επί του θέματος σε συνάντησή τους, οι Υφυπουργοί Μάνη και Αλεξοπούλου

Η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες και η περαιτέρω απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε η υφυπουργός Ανάπτυξης 'Αννα Μάνη με την υφυπουργό Υποδομών Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Η κ. Μάνη σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε:

«Στη συνάντησή μου με την υφυπουργό Υποδομών κ.Χριστίνα Αλεξοπούλου, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ελλάδας στον τομέα των υποδομών και της ανάπτυξης. Εστιάσαμε στο θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά και την κρίσιμη σημασία της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού και φιλικού πλαισίου που θα προσελκύει επενδύσεις και θα εξασφαλίζει την ταχεία υλοποίησή τους».

