Κοινωνία

Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Απαντήσεις στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιμένουν να μάθουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, φυσικά και οι συγγενείς του 31χρονου, από την εξέταση της σορού του άτυχου άνδρα.

-

Σήμερα Τρίτη αναμένεται να διενεργηθεί στην Πάτρα η ιατροδικαστική εξέταση στην σορό του 31χρονου άνδρα, που βρέθηκε με τραύματα από όπλο σε θέση πρηνηδόν, σε βαλτώδη περιοχή με καλαμιές, ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.

Η σορός φέρεται να ανήκει στον 31χρονο που αγνοείται από την 4η Ιανουαρίου, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το μπουφάν και τα ρούχα που φορούσε, αλλά και από κάποια χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα προσδιορίσει οριστικά αν ο θάνατος του άνδρα επήλθε από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε ή από πνιγμό μετά τους πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, θα ξεκαθαριστεί αν ο άνδρας πυροβολήθηκε εκεί που βρέθηκε νεκρός ή σε άλλο σημείο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην βαλτώδη περιοχή που εντοπίστηκε η σορός του.

Όσον αφορά στην επίσημη ταυτοποίηση της σορού, αυτή αναμένεται να γίνει στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, τόσο μέσω της αναγνώρισης από συγγενικά πρόσωπα, όσο και από την εξέταση γενετικού υλικού.

Ο χώρος όπου εντοπίστηκε η σορός παραμένει αποκλεισμένος από την Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί εξονυχιστικά, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ευρήματα που θα βοηθήσουν στις έρευνες, όπως για παράδειγμα, γενετικό υλικό.

Παράλληλα, αναζητούνται όπλο και κινητό τηλέφωνο, ενώ θα εξεταστεί εκ νέου το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην διάθεσή της η αστυνομία.

Εν τω μεταξύ, προφυλακίστηκε ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε τη Δευτέρα στον ανακριτή για να απολογηθεί για την δολοφονία του 31χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε βαλτώδη περιοχή στον κάμπο Ευηνοχωρίου. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κατά την αποχώρηση της μεταγωγής ισχυρότατες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ παρατάχθηκαν περιμετρικά των Δικαστηρίων Μεσολογγίου, ενώ τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, ώστε να μην είναι εφικτή η προσέγγιση κόσμου, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις φοβούνταν επεισόδια από συγγενείς και φίλους του αγνοούμενου.

Ο 50χρονος συνεχίζει να κρατά το στόμα του κλειστό και να μην δίνει εξηγήσεις για τις αντιφάσεις που διαπιστώθηκαν από τις έρευνες και για τα κενά μνήμης που ο ίδιος επικαλέστηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Μαζική δολοφονία: Αυτοκτόνησε ο 23χρονος ύποπτος (εικόνες)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: “Λαβώθηκαν” Μιλουτίνοφ και Σλούκας

Τουρισμός: “Έκρηξη” στις αφίξεις, μείωση στο μέσο έσοδο