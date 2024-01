Life

“The 2Night Show” - Μηλιώνης: Ο ρόλος του Τζανή και η συμμετοχή στην “Μάγισσα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Βασίλης Μηλιώνης στη συνέντευξή του στην εκπομπή "The 2Night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

-

Ο Βασίλης Μηλιώνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Νight Show" το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ηθοποιός, που φέτος παρακολουθούμε στον ρόλο του "Τζανή" στην σειρά του ΑΝΤ1 "Η Μάγισσα", μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλους και για όλα.

Ο Βασίλης Μιλιώνης, ανέφερε μεταξύ άλλων, πώς από τη Φιλοσοφική τον κέρδισε τελικά η υποκριτική, αλλά μίλησε και για τους φόβους του να παίξει αρχικά στην τηλεόραση.

«Είχα μία δεύτερη σκέψη γιατί αποφοίτησα από το Εθνικό. Με φόβιζε να παίξω στην τηλεόραση. Δεν είχα καταλάβει τη δύναμη που μπορεί να έχει αυτό το μέσο», είπε αρχικά ο Βασίλης Μηλιώνης.

«Για να αντιμετωπίσεις αρνητικούς ρόλους όπως του Τζανή, θέλει διπλάσια προσπάθεια, γιατί πρέπει να εξερευνήσεις πρώτα τα δικά σου σκοτάδια. Να δεις σε ποιο σημείο είναι η τομή που ξεπερνά το όριο και κάνεις κάτι κακό. Θεωρώ όλοι μας μέσα έχουμε κάτι κακό, τα μαύρα μας, τα σκοτάδια μας και το φως. Πρέπει να κάνεις μια ανασκόπηση, εγώ την έκανα.

Είναι πολύ μακριά από μένα ο Τζανής. Έλεγα τώρα εγώ θα τα κάνω αυτά; Δεν είμαι καθόλου της βίας και έτσι. Οπότε ήταν challenge αυτό. Ο Τζανής είναι ένα παιδί που έχει βρεθεί στο μέσο μιας σύγκρουσης που δεν αφορά εκείνον,, αφορά την Δαμιανή και την Αναστασία. Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ τους έχει καταστρέψει όλον τον πύργο. Οπότε πως είναι να είσαι ο δεύτερος; Πως είναι να έχεις έναν αδερφό, που σύμφωνα με τα λεγόμενα της μάνας σου δεν είναι αδερφός σου. Οπότε λες και εσύ έτσι θα είναι. Μετά βλέπεις πως αυτό ο άνθρωπος δεν είναι και άγιος, έχει μια περίεργη συμπεριφορά και προς τον αδερφό και προς το αρχηγικό κομμάτι. Αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση και κάποια στιγμή του λέει πως τον είχε πρότυπο κάποτε και είναι αλήθεια αυτό», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μηλιώνης για τον ρόλο του στη “Μάγισσα”.

Όσον αφορά τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής ανέφερε: «Με το που τελείωσα τη σχολή κατάφερα να βρω δουλειά σε μία δύσκολη περίοδο. Έπεσα πάνω στον κορονοϊό με τις απαγορεύσεις. Με τρόμαξε όλο αυτό με την έννοια ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ήταν δύσκολο να είμαι βέβαιος για το αν θα γίνει κάτι. Η αβεβαιότητα του χώρου με έφερε και εμένα σε δύσκολη θέση…Έτυχε να πάω σε κάποιες ακροάσεις στο ενδεχόμενο να ανοίξουν τα θέατρα, ευτυχώς με πήραν. Κατάφερα να ζήσω με τα επιδόματα που έδιναν, τα 513 ευρώ, και είπα ότι έπρεπε να μείνω μόνος. Θεωρώ ότι μετά από κάποια ηλικία δεν είναι σωστό να μένουμε στο σπίτι των γονιών μας».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Μαζική δολοφονία: Αυτοκτόνησε ο 23χρονος ύποπτος (εικόνες)

Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Απαντήσεις στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του

Ομόφυλα ζευγάρια - ΙΣΚΕ: Θα σεβαστούμε τις αποφάσεις (βίντεο)