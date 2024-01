Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - ΙΣΚΕ: Θα σεβαστούμε τις αποφάσεις, χωρίς εξαιρέσεις (βίντεο)

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, σχετικά με την προωθούμενη ρύθμιση για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε την Τρίτη, ο πατήρ Γεώργιος Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος Τύπου του ΙΣΚΕ, λέγοντας πως εμμένουν στις αντιθέσεις τους στην προωθούμενη ρύθμιση για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, βάσει των ευαγγλεικών περικοπών και των διδασκαλιών της θρησκείας μας.

Όπως τόνισε, λόγω αυοτύ, οι κληρικοί θα σεβαστούν χωρίς εξαιρέσεις την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα ισχύει για όλους και θα γίνει σεβαστή από όλους.

Όπως επεσήμανε πάντως ο εκπρόσωπος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας, αν κάτι τέτοιο αποφασιστεί από την Πολιτεία, "εμένα αν μου έρθει ένα ζευγάρι γυναικών και μου ζητήσει μια ευχή θα τους την δώσω, αν μου ζητήσουν να βαπτίσω το παιδί τους, θα το βαπτίσω".

Ο π. Γεώργιος Κωνσταντίνου είπε πάντως ότι δεν πρόκειται να ληφθούν "μέτρα" κατά όσων βουλευτών υπερψηφίσουν την σχετική διάταξη, όπως πχ. η απαγόρευση εισόδου τους σε ναούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι "η Εκκλησία έχει τον δικό της τρόπο"

