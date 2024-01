Αθλητικά

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι

Πένθος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για τον οπαδό των "πρασίνων", που έφυγε από τη ζωή.

Ένα τραγικό περιστατικό σημάδεψε την νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Δευτέρας στο ΟΑΚΑ, καθώς «έφυγε» από τη ζωή γνωστός φίλος του Τριφυλλιού και πρώην στέλεχος του Ερασιτέχνη.

Ο λόγος για τον 46χρονο Γιώργο Αλεξανδρή, που στα μέσα της προηγούμενη δεκαετίας διατέλεσε έφορος στις ομάδες βόλεϊ σε δυσχερείς οικονομικά εποχές για τον σύλλογο.

Ο άτυχος οπαδός των «πράσινων» βρισκόταν στο ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πριν από τον αγώνα, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ είχε και λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως μεταφέρθηκε στα ιατρεία και αργότερα κατέρρευσε.

Όταν τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, ήταν ήδη αργά αφού είχε φύγει από τη ζωή από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο εκλιπών ήταν πιστός φίλος του Παναθηναϊκού, ακολουθώντας την ομάδα σε όλα τα αθλήματα.

Μάλιστα κατά το παρελθόν σύμφωνα με το gazzetta.gr όταν τα τμήματα του ερασιτέχνη αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, είχε διατελέσει έφορος στις ομάδες βόλεϊ, ενώ ήταν μέλος και της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας».

