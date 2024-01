Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Τσιόδρας: Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο για την διάταξη (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για τις αντιδράσεις της Εκκλησίας. Τι απάντησε στα κόμματα για την επιστολική ψήφο.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Τρίτη ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστολική ψήφο, θέματα για τα οποία οι προωθούμενες διατάξεις εγείρουν αντιδράσεις.

Σε ότι αφορά την ρύθμιση για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό του Μαξίμου για την νομοθετική ρύθμιση, αλλά πως υπήρξε μικρή αναβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο λόγω της ασθένειας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συμπλήρωσε ότι εκτός απροόπτου, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, θα συνεδριάσει την Τετάρτη, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και ακολούθως θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα, πριν εισαχθεί στην Βουλή για επεξεργασία και ψήφιση, κάτι που εκτίμησε ότι θα γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου.

Ο κ. Τσιόδρας επανέλαβε ότι είναι αντιληπτές οι αντιδράσεις από πλευράς της Εκκλησίας, σημείωσε ωστόσο για ακόμη μια φορά ότι η Κυβέρνηση είναι εκείνη που νομοθετεί, όπως είπε, «για το καλό όλων».

Για το άλλο μεγάλο θέμα, για το οποίο υπήρξαν αντιδράσεις για την επέκταση του στις εθνικές εκλογές, μετά από την αρχική ευρεία συναίνεση που αφορούσε την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα, ο Δημήτρης Τσιόδρας υπογράμμισε ότι υπήρχε η τεχνική δυνατότητα να επεκταθεί η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές και έτσι ελήφθη η απόφαση να κατατεθεί η τροπολογία, αντί να έρθει σε δύο μήνες, όπως σημείωσε, νέα νομοθετική διάταξη με παρεμφερές περιεχόμενο με αυτό που συζητείται ήδη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Τσιόδρας μίλησε και για τα πρόσθετα μέτρα στήριξης των νέων γονέων, που ανακοινώθηκαν το πρωί της Δευτέρας.

