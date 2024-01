Κοινωνία

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Τάρτης: Η κακοποίηση από τον σύζυγο “όπλισε” το χέρι της 39χρονης (βίντεο)

Πως συνέδεσε ο δικηγόρος της οικογένειας του 43χρονου, τις παρενοχλήσεις της κατηγορούμενης προς το θύμα, με την βιαιότητα που βίωνε, σύμφωνα με την οικογένεια της, μετά τις αποκαλύψεις.

Δεν υπήρχε ουδέποτε δεσμός μεταξύ της κατηγορουμένης και του 43χρόνου ξυλουργού, τον οποίο δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές, όπως υποστήριξε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Τάρτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος της στυγερής δολοφονίας και προσωπικός φίλος του άτυχου άνδρα, συμπληρώνοντας ότι το αίτιο του εγκλήματος πρέπει να αναζητηθεί στην κακοποίηση από τον σύζυγο της, που φέρεται να υφίστατο η 39χρονη τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα θα γίνει η κηδεία του ξυλουργού, ενώ την Τετάρτη έχει κληθεί να απολογηθεί η 39χρονη, η οποία χθες, μέσω του ΑΝΤ1, διέψευσε τις αναφορές του πατέρα της ότι στο παρελθόν είχε πέσει θύμα βιασμού από τον 43χρονο.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο αδελφός του θύματος, τονίζοντας ότι η οικογένεια του δεν έχει βιαστές ούτε δολοφόνους, λέγοντας χαρακτηριστικά ό,τι «είναι η κηδεία του αδερφού μου σήμερα. Από αυτά που είπα κρατήστε μόνο αυτά που είπα, δεν ασχολούμαι με δολοφόνους. Ασχολούμαι μόνο με την οικογένεια τη δικιά μου, τη μνήμη του αδερφού μου και “βγήκα” απλά για να καταλάβουν όλοι ότι ο αδερφός μου και εγώ και η οικογένειά μου, είμαστε αυτοί που είμαστε και όχι βιαστές και δολοφόνοι…».

Εν τω μεταξύ, φίλοι, συγγενείς και πολίτες που συγκλονίστηκαν από το έγκλημα, αφήνουν από ένα λουλούδι στο σημείο που ξεψύχησε ο άτυχος ξυλουργός και εξακολουθούν να αναρωτιούνται για τα πραγματικά αίτια της δολοφονίας.

Αναλυτικά, ο Αθανάσιος Τάρτης είπε στον ΑΝΤ1 ότι «τίποτα δεν την βασάνιζε 15 χρόνια, τίποτα απολύτως. Είναι μια δικαιολογία που εφευρέθηκε για να καλύψει την πράξη της. Τα σενάρια δημιουργούνται για να καλύψουν τα αδικαιολόγητα. Ουδέποτε υπήρξε δεσμός ούτε σχέση του θύματος με την 39χρονη».

«Δεν έχει λογική αυτό που λέει η 39χρονη, γιατί αλλιώς δεν θα πήγαινε εκείνη και ο άντρας της στον γάμο του θύματος. Δεν είχε πάει όλο το χωριό, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι, ανάμεσα στους οποίους η 39χρονη και ο άνδρας της», προσέθεσε ο δικηγόρος.

Ο κ. Τάρτης, χθες δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι το θύμα μαζί με την σύζυγο του, έξι μήνες μετά τον γάμο τους, πήγαν στο γραφείο του ζητώντας να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα στην 39χρονη, επειδή παρενοχλούσε τον 43χρονο κι εκείνος τους πρότεινε αντί αυτού να ενημερώσουν τον σύζυγο της, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος του 43χρονου, όπως και έγινε.

Σήμερα, ο δικηγόρος επεσήμανε πως «δυστυχώς, φαίνεται μετά την ειδοποίηση του συζύγου της από το θύμα ότι “φίλε, πρόσεξε την γυναίκα σου”, ξεκίνησε η κακοποίηση της 39χρονης. Άκουσα από την μάνα της κατηγορούμενης ότι από τότε, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ξεκίνησε η συστηματική κακοποίηση της 39χρονης από τον σύζυγο της. Μόνη της το είπε η μητέρα της δράστιδος. Ο πατέρας της μιλούσε για “μαυρισμένα μάτια” και τέτοια».

«Δεν υπάρχει κανένα μυστικό που να συνδέει τους δύο. Φαίνεται ότι αυτή η συστηματική κακοποίηση από τον σύζυγο της οδήγησε να εκδικηθεί το άτυχο θύμα, γιατί αυτός ήταν που την “κάρφωσε” στον σύζυγο της για τις πιέσεις που του ασκούσε», κατέληξε ο δικηγόρος.

