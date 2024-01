Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Λένορμαν: 6 συλλήψεις σε.... αποθήκη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στον εντοπισμό των κατηγορουμένων. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

-

Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Λένορμαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι άνδρες εντοπίστηκαν σε αποθήκη σε περιοχή της Αθήνας όπου βρέθηκε αρχικά το όχημα που επέβαιναν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 20-1-2024, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής στην Αθήνα, -6- άτομα (-2- ημεδαποί και -4- αλλοδαποί), ηλικίας 66, 64, 57, 50, 37 και 21 ετών, που εμπλέκονται σε περιστατικό πυροβολισμών που έλαβε χώρα την 20-1-2024 επί της οδού Λένορμαν στην περιοχή του Κολωνού.

Ειδικότερα, -2- εκ των κατηγορουμένων κινούμενοι με όχημα επί της οδού Λένορμαν συνεπλάκησαν με έτερα άτομα με επακόλουθο τη ρίψη πυροβολισμών.

Άμεσα μετά από επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε και της ΔΙ.ΑΣ. εντοπίστηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι σταθμευμένο πλησίον αποθήκης στην περιοχή της Αθήνας, εντός της οποίας εντοπίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι.

Από έρευνα εντός της αποθήκης αλλά και την κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρας, -3- ρόπαλα και το χρηματικό ποσό των -3.933- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για παράβαση του νόμου περί όπλων, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκόμενων συνεχίζονται."

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σκοτώθηκαν 15χρονη και 23χρονος, τραυματίας ο οδηγός

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Τάρτης: Η κακοποίηση από τον σύζυγο “όπλισε” το χέρι της 39χρονης (βίντεο)

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι