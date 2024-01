Κοινωνία

Αττική Οδός: Βυτιοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθυστερήσεις στην Αττική οδό λόγω του τροχαίου. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

-

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της σήραγγας των Βριλλησίων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ βυτιοφόρου και επιβατικού αυτοκινήτου.

Λόγω του τροχαίου, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και τα οχήματα εκτρέπονται από λεωφόρο Μαραθώνος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ελαφρά τραυματίες.

Η ανάρτηση της εταιρείας για το τροχαίο:

ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ, ύψος Πλακεντίας ρεύμα προς Ελευσίνα. Τελευταία έξοδος Λ. Μαραθώνος. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 23, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σκοτώθηκαν 15χρονη και 23χρονος, τραυματίας ο οδηγός

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Τάρτης: Η κακοποίηση από τον σύζυγο “όπλισε” το χέρι της 39χρονης (βίντεο)

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι