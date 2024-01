Middle East Eye: Οι ΗΠΑ μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ μέσω Τουρκίας - Κύπρου;

Οι ΗΠΑ φέρονται να μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ από όλη την Ευρώπη χρησιμοποιώντας το Ακρωτήρι στην Κύπρο μέσω της αμερικανικής βάσης Ίντζιρλικ στην Τουρκία, σύμφωνα με το Middle East Eye.

‘Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δύο μυστηριώδη αμερικανικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη πέταξαν από την Ιταλία και στη συνέχεια στην αμερικανική βάση Ίντζιρλικ στην Τουρκία στις 3 Νοεμβρίου. Τελικά προσγειώθηκαν στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο στις 5 Νοεμβρίου. Κάποιοι λένε ότι μεταφέρουν όπλα για να παραδοθούν στο Ισραήλ, άλλοι λένε ότι μεταφέρουν προσωπικό, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ένας Τούρκος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο MEE ότι ορισμένα αμερικανικά φορτηγά αεροπλάνα κάνουν στάσεις στο Ιντζιρλίκ για ανεφοδιασμό και το υπουργείο Άμυνας δεν ενημερώνεται συγκεκριμένα για κάθε πτήση που περνάει από το Ιντζιρλίκ.

Ωστόσο, η διαδρομή των πτήσεων καθιστά αυτό το ενδεχόμενο απίθανο, καθώς τα αεροπλάνα έχουν αρκετά καύσιμα για να φτάσουν στην Κύπρο χωρίς να σταματήσουν στην Τουρκία, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες.

Το αεροπλάνο μπορεί να αποβίβαζε και να παραλάμβανε προσωπικό στο Ιντζιρλίκ, όπου σταθμεύουν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες όπως αναφέρει το άρθεο, του Middle East Eye η παραλαβή και παράδοση πυρομαχικών φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός λόγος.

