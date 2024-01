Life

“Έρωτας φυγάς”: Νέα επεισόδια με απειλές και διλήμματα (βίντεο)

Όλα όσα θα δουν οι τηλεθεατές στα καινούργια επεισόδια του νέου αποκτήματος του ΑΝΤ1.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.



ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 74)

Μετά τις απειλές από τον Μάρκο και τον Στέφανο, η Νότα με την Ευγενία ετοιμάζουν καινούργιο σχέδιο δράσης. Ενώ φτάνει η πολυπόθητη μέρα που o Μάρκος και η Αλεξάνδρα θα κοιμηθούν κάτω απ’ την ίδια στέγη, ο Ιάσωνας, για να μη χάσει το Κιάρι, παίρνει απόφαση να δεχτεί τη χρηματική προσφορά του Στέφανου, αλλά εκείνος πια έχει άλλες προτεραιότητες. Η Μαργέτα, ενώ καταφέρνει να βρει τις λίρες που ζήτησε η Χαριτίνη, έχει να αντιμετωπίσει μια νέα, άγνωστη για τις προθέσεις της απειλή…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 75)

Η Αλεξάνδρα και ο Μάρκος βιώνουν πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας, αλλά η πραγματικότητα δεν θα αργήσει να φέρει νέα σύννεφα στη ζωή τους. Στο Κιάρι μια μεγάλη αποκάλυψη έρχεται να συνταράξει για άλλη μια φορά τη ζωή του Ιάσωνα: η επίσκεψη του δικηγόρου της Μαργέτας θα αναστατώσει όχι μόνο εκείνον, αλλά και την Αλεξάνδρα, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με ένα φρικτό δίλημμα. Ο θάνατος ενός σημαντικού προσώπου ενώνει ακόμη περισσότερο την Χαρά και τον Μίλτο, ενώ η Μυρτώ συνειδητοποιεί ότι ήταν λάθος που έμενε σε έναν γάμο με κάποιον που την απατούσε. Ποιο τρομακτικό γεγονός θα λάβει χώρα έξω από το σπίτι της Κηφισιάς; Σε ποιον ανήκει το πτώμα που κουβαλούν δύο άνδρες μέσα στη νύχτα;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

