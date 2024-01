Οικονομία

EKT: Αύξηση στις αιτήσεις για δάνεια στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Οι συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών στις χρηματαγορές, τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις και τους χρεωστικούς τίτλους έχουν βελτιωθεί, με τις αγορές να έχουν αρχίσει να αναμένουν μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, οι τράπεζες της ευρωζώνης αναμένουν μια ελαφρά αύξηση στη ζήτηση για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια στην αρχή του έτους, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Παρατηρείται μια ελαφρά, καθαρή αύξηση στη ζήτηση για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά από τις αρχές του 2022», αναφέρει η ΕΚΤ. Επιπλέον, ενώ οι συνθήκες έχουν γίνει ακόμη πιο αυστηρές για την καταναλωτική πίστη, «έχουν χαλαρώσει για τα στεγαστικά δάνεια», σύμφωνα με την έρευνα.

Η τριμηνιαία έρευνα της ΕΚΤ για τα τραπεζικά δάνεια έδειξε ότι αν και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2023 οι τράπεζες συνέχισαν να περιορίζουν την πρόσβαση σε πιστώσεις, ο αριθμός των ιδρυμάτων που περιόρισαν την πρόσβαση σε πιστώσεις είναι ο χαμηλότερος εδώ και δύο χρόνια.

Οι όροι δανεισμού των επιχειρήσεων «δεν έχουν γίνει αυστηρότεροι στις υπηρεσίες», αλλά αυτό αντισταθμίστηκε περισσότερο από «μια σχετικά μεγάλη αυστηροποίηση στα εμπορικά ακίνητα, τις κατασκευές και τα οικιστικά ακίνητα.

