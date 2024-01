Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί που συνελήφθησαν για εκβιασμούς και δωροληψία

Σε βάρος τους διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Δείτε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για εκβίαση επιχειρηματιών και δωροληψία, ενώ σε βάρος τους διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Σε συνέχεια του από 22-01-2024 Δελτίου Τύπου σχετικά με σύλληψη 2 αστυνομικών για εκβίαση και δωροληψία, σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων και εργαζομένων σε οικοδομές, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι σε βάρος τους διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

