Η Τουρκία ενέκρινε την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Υπέρ της ένταξης ψήφισαν 287 Τούρκοι βουλευτές, έναντι 55 που καταψήφισαν.

Το «πράσινο φως» για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ άναψε η τουρκική Εθνοσυνέλευση, μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διεξάχθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας 20μηνης διαπραγμάτευσης και πλέον η υποψηφιότητα της Σουηδίας χρειάζεται μόνο το πράσινο φως της Ουγγαρίας.

Μετά την έγκρισή του από την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης το πρωτόκολλο πρέπει τώρα να λάβει και την τελική υπογραφή από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Συνήθως η διαδικασία αυτή είναι γρήγορη, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Νωρίτερα σήμερα, ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε δηλώσει ότι θα υποστηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης.

Υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τάχθηκε και το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατά τη μαραθώνια συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, το ισλαμιστικό Κόμμα Ευτυχίας και το δεξιό εθνικιστικό Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) της πρώην υπουργού Εσωτερικών, Μεράλ Ακσενέρ, έκαναν γνωστό ότι θα καταψηφίσουν το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας.

