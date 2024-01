Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα ομόφυλα ζευγάρια στην ατζέντα της συνεδρίασης

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο περιλαμβάνεται στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό.

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανάρρωσε από την γρίπη που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες, συνεδριάζει στις 12:00 της Τετάρτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον δικαστικό χάρτη,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.