Οικονομία

Ζωγράφου - Ιωάννα Κολοβού: Επεισόδια και συλλήψεις μετά την έξωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση επικράτησε μετά από την προσαγωγή της δημοσιογράφου, που τελικώς συνελήφθη. Μήνυση εναντίον της έκανε ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού της.

-

Η δημοσιογράφος Ιωάννα Κολοβού συνελήφθη σήμερα το πρωί από την Αστυνομία, καθώς έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό και κατήγγειλε ότι της κάνουν έξωση, με αποτέλεσμα ο νέος ιδιοκτήτης να της κάνει μήνυση.

Το πρωί της Τετάρτης, η Ιωάννα Κολοβού κατήγγειλε ότι οι Αρχές έσπασαν την πόρτα του σπιτιού της με πριόνι για να της κάνουν έξωση, επειδή έχασε το σπίτι της στου Ζωγράφου σε πλειστηριασμό.

Αρκετοί πολίτες μαζεύτηκαν στο σπίτι για συμπαράσταση. Ωστόσο, ο νέος ιδιοκτήτης έκανε μήνυση στην Ιωάννα Κολοβού και στον γιο της και έτσι οι Αρχές τους συνέλαβαν.

Δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν από νωρίς στην περιοχή, μαζί με τον δικαστικό επιμελητή που της επέδωσε τα σχετικά έγγραφα.

Το μεσημέρι και ενώ η Ιωάννα Κολοβού μεταφερόταν από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, επικράτησε ένταση και εκτυλίχθηκαν μικρής έντασης επεισόδια έξω από το Α.Τ., όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Άννα Νικολάου.

Το 2022 είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό, το οποίο ακολούθησαν συγκεντρώσεις συμπαράστασης υπέρ της Ιωάννας Κολοβού.

Σε δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δώρας Αυγέρη, αναφέρεται «Ο πτωχευτικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας άφησε απροστάτευτες την πρώτη κατοικία και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, κάνοντας σέρβις στους servicers, δεν αξιοποίησε καν τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα κόκκινα δάνεια, την προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας. Τα σημερινά γεγονότα, όπως και αυτά πριν από ένα μήνα, με την έξωση οικογένειας αναπήρων παρουσία των ΜΑΤ, θα είναι σκηνές αλλεπάλληλες από ένα δυστοπικό μέλλον, αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή».

«Την ώρα που ο Κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο παρίστανε για μία ακόμη φορά τον εγγυητή της βελτίωσης της καθημερινότητας του λαού, των “δικαιωμάτων” και της “ισότητας”, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ έσπαγαν με πριόνι την πόρτα του σπιτιού της χαμηλοσυνταξιούχου Ι. Κολοβού, συνελάμβαναν σαν στυγνούς εγκληματίες την ίδια και τον γιο της, που είναι άτομο με αναπηρία, και χτυπούσαν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να μην ξεσπιτωθεί μια φτωχή οικογένεια. Το ΚΚΕ καταγγέλλει το κρεσέντο καταστολής με εντολή της κυβέρνησης, που πατάει στο αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τους πλειστηριασμούς, το οποίο έχει διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ι. Κολοβού και του γιου της βρίσκονται βουλευτές, στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος, Θ. Παφίλης, έχει πραγματοποιήσει παρέμβαση για το θέμα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη. Απαιτούμε να αφεθούν εδώ και τώρα ελεύθεροι οι συλληφθέντες! Να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η λαϊκή αλληλεγγύη. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός!», αναφέρει το ΚΚΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Αδερφός 43χρονου: Δεν θέλουμε εκδίκηση, θέλουμε πίσω τον Σάκη, αλλά... (βίντεο)

Τροχαία σε Βούλα - Ομόνοια: 4 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες (εικόνες)

Ομόφυλα ζευγάρια - Άνθιμος: Βουλευτές ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία, γιατί “βιάζεται” η συνείδηση τους (βίντεο)