Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Η νεαρή έφυγε από τη ζωή λίγες μόνο ημέρες μετά από τα 21α γενέθλια της

Tην τελευταία της πνοή άφησε η 21χρονη Ραφαέλα Πιτσικάλη, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η νεαρή κοπέλα έφυγε από τη ζωή λίγες μόνο ημέρες μετά από τα 21α γενέθλια της (γεννήθηκε 5 Ιανουαρίου 2003), βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της αλλά και την τοπική κοινωνία των Χανίων που βρισκόταν στο πλευρό της.

Η νεαρή κοπέλα τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αμερικής. Για να καταστεί δυνατή η νοσηλεία της στο συγκεκριμένο νοσοκομείο χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και σε αυτό συνέβαλαν αρκετοί Χανιώτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με αλληλεγγύη στο κάλεσμα της οικογένειας της.

Η Ραφαέλα αρκετά συχνά μέσα από τους λογαριασμούς που διατηρούσε στα social media προχωρούσε σε αναρτήσεις στις οποίες μοιραζόταν τον αγώνα της και προσπαθούσε να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Ο Γολογοθάς για την 21χρονη κοπέλα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, όταν η 17χρονη, τότε κοπέλα, είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν με έντονους πόνους και με τους γιατρούς να προχωρούν στη: Σάρκωμα Ewing.

